Üretimleriniz ISO 50001 uyumlu mu?

Ülkemizde kişi başına düşen enerji miktarı ile tüketilen enerji miktarı arasında ciddi farklar vardır, aynı şekilde üretim tesislerinde de durum bundan farksız değil ve üretim yapan tesisler ciddi anlamda enerji tüketmektedir

Tüketilen her fazla enerji, ülke ekonomisine zarar vermekte bunun faturası da üreticilerden tüketicilere kadar herkese yansımaktadır. Enerji, insanın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biridir. Elektrik, su, doğalgaz ve türevleri, insan hayatının daha sağlıklı şekilde ilerlemesi için kullanmaları gereken enerjilerdir. Ancak bu enerjilerin her biri doğanın birer parçası olduğu için yapılacak her israf, doğanın düzeninin bozmaya neden olacaktır. Enerji tüketimi, bireyler açısından önemlidir ancak daha da önem taşıyan alanların üretim tesisleri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bir fabrika veya herhangi bir üretim tesisinde en bariz olarak kullanılan enerji elektrik enerjisidir. Makinelerin çalışması ile kullanılmaya başlayan enerji kontrol altında tutulmadığında büyük zararların ortaya çıktığı bir kesinliktir. Sadece ülkemizde değil, dünyanın diğer tüm ülkelerinde değişmez kural; fazladan kullanılan enerjinin doğaya tahribat olarak geri dönmesidir. Bunun önüne geçebilmek için ISO’nun attığı somut adımların takdire şayan olduğunu söylemek gerekiyor. Sürekli olarak geliştirilen ve dünya ülkelerinde üretim yapan tesislere bildirilen standartlar topluluğu arasında yer alan ISO 50001 enerji verimliliği politikası ile birebir aynıdır. Bu politikanın temel amacı kullanılan enerjiyi kontrol altına alarak fazlalığı ortadan kaldırmak ve üretimi de eksiltmeden yola devam etmektir.

ISO 50001’in faydaları nelerdir?

Her insanın geleceğini düşünmesi ve buna göre adım atması gelecek nesil adına son derece önemlidir. Enerji verimliliği politikası olarak kabul edilen ISO 50001 bu anlamda uyulması gereken en güzel kuralları sıralamakta ve faydalarını da göstermektedir. Standartlara uygun hale gelebilmenin yolunu açan bu yasalar topluluğu sayesinde insan geleceğinin daha sağlıklı ve dünyanın daha yaşanılır bir yer haline gelmesi hedeflenmektedir. Bir üretim tesisinde kullanılan enerjiyi kontrol altında tutmak ve buna uygun şekilde nerede enerji fazlalığının olduğunu tespit etmek son derece önemlidir. Politikaların getirilmesindeki en büyük avantajın da bu olduğunu söyleyebiliriz. Alınan eğitimler sayesinde tesislerde meydana gelen enerji fazlalığının önüne geçilmiş olur ve hem daha az enerji tüketildiği için ay sonu faturaları daha düşük gelir hem de daha sağlıklı ve çevreci bir firma olma yolunda başarılı bir adım atılmış olur. Karbon emisyonları, insan hayatı üzerinde başta olmak üzere nefes alan tüm canlı ve alanlar üzerinde son derece büyük olumsuz etkiler yaratmaktadır, ülkemizin bazı bölgelerinde yaşayan insanların sırf bu emisyonlar yüzünden kanser hastalıklarına yakalandığı bilinmektedir. Enerji verimliliği politikasına uygun hareket ederek üretim yapan tesisler, bu vebalden kurtulmaktadır çünkü ISO 50001 temel olarak karbon emisyonlarının kullanımını azaltmak adına somut kurallar getirmiştir.

Eğitim için başvuru yapın

Tüm yukarıda saydıklarımız ve sayamadıklarımız hakkında daha fazla bilgi almak ve şirketinizi enerji verimliliği politikasına uyumlu hale getirmek için harekete geçmenin tam zamanı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. ISO 50001 eğitimi ve belgesi başvurusunda bulunabileceğiniz kurumumuz ile iletişime geçerek belge hakkında daha geniş bilgilere ulaşabilir, sitemizin ilgili bölümlerini inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Gelişen dünyada yerinizi almak ve üretimlerinizi en uygun şekilde gerçekleştirmek için iletişime geçin.

Kaynak: https://www.szutest.com.tr/iso-50001-2011/