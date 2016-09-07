Yasaklı madde 0 çıktı

'Fiyatlarda artış olacak'

Ege'nin çok önemli iki tarım ürünü olan incir ve üzüm olumsuz hava koşullarından olumsuz etkilendi. Bu nedenle fiyatlarda artış yaşanması bekleniyor. Yağmurların üzüm ve incirde kaliteyi ve verimi olumsuz etkilediğini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, 'Olumsuz hava koşullarından etkilenen ürünlerin fiyatlarında artış yaşanacak. Üzümde bakanlıktan destek beklenirken, incirde üreticinin arz-talep dengesini korumasını ve ürününü 12 aya yayarak satmasını öneriyoruz' dedi.Bunun dışında AB'nin üzümde yasakladığı etken madde 'Klor pirifoz-etil'in oranı 2016-2017 ürünlerinde yüzde sıfır çıktı. Bu noktada dile getirilen AB'nin ürün almayacağı noktasındaki tartışmalar da son buldu.Alaşehir tarafına yağan yağmurdan dolayı üzümün kalite ve verim noktasında olumsuz etkilendiğini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, 'Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanan bu gelişmeden sonra ziraat odaları ve ihracatçılar bugün Tarım Bakanlığı'yla üzüme destek politikası arayışında. Bu da olumlu bir gelişme olacak. Bunun dışında AB'nin yasakladığı etken madde 'Klor pirifoz-etil'in oranı 2016-2017 ürünlerimizde yüzde sıfır çıktı. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Bu durumda emeği olan herkese de teşekkür ediyorum. AB yılbaşına kadar geçen seneki mahsulleri de çekecek. Bu seneki mahsullerde de sıkıntı yok. Hava koşullarından kaynaklanan sorunun dışında şuan için herhangi bir sıkıntı yok' diye konuştu.Nazilli'deki yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı kalite ve rekoltede bir eksikliğin söz konusu olduğunu ve buna bağlı olarak da fiyatların yükseleceğini dile getiren Celep, şunları söyledi: Fiyatlarda artış olacak. İncir 10 numara da fiyatlar 9-10 lira sevilerine geldi. Fiyatların aşağı çekilmesi noktasında devlet birkaç şey yapabilir. Toprak mahsulleri alım yapabilir. Ancak bu da şuan çözüm olmaz. Şuan fiyatların netleşmesi konusunda 20 gün var. Çünkü fiyatlar değişecek. Bu süreçte özellikle üreticilerin arz-talep dengesini koruması gerekiyor. 10 ton mal çıkaran üretici 2,5 tonunu satsın ama kalan 7,5 tonu da bekletsin. Çünkü bu ürün pazarda 12 ayda satılacak. Üreticilerin yapması gereken mallarını kademe kademe malı çıkarması. Doğal hava koşullarından etkilenmemesi için üretici üzümünü kaldıracak, öncelik olarak 3'te 1'ini satacak ve geri kalanını da depoya koyacak. Bunu kontrol edecek yegâne kesim üreticidir. Arz-talep dengesini sağlayacak olan üreticidir. Çiftçimizin duyarlı olması gerekiyor.