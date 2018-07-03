Üzümde rekolte tahminini uzman ekip yapmalı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, çekirdeksiz kuru üzüm, sofralık üzüm, bağ sahaları ve sektörün sorunları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zincircioğlu, rekolte tahmin çalışmalarının uzman bir ekip tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi

Ali Budak- Geçen sene geçilen uygulama ile rekolte tahmin çalışmalarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılmaya başlandığını ancak sonuç olarak rekolte tahminlerinde sapma meydana geldiğini söyleyen İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu, “Çekirdeksiz kuru üzüm için rekolte tahmin çalışmaları kardeş kuruluşlarla beraber yapılmaktaydı. Geçen sene ise geçilen uygulama ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılmaya başlandı. Ülkemiz kuru üzüm üretimi ve ihracatı bakımından en önemli aktörlerden bir tanesidir. Kuru üzüm her şeyden önce hem alıcı hem de satıcı bakımından çok önemli bir değere sahiptir. Rekolte tahmin çalışması bakanlık tarafından yapıldı ama sonuçlar açıklandıktan sonra ürünle ilgili olarak ürün kalitesi veya gelişimi konusunda bir açıklama yapılmadı” ifadelerini kullandı.

“Son 50 yılda ancak yüzde 2 sapma olmuştu”

Rekolte tahmin sonuçlarının ardından bu konuda ürünle ilgili olarak kalite veya ürünün gelişimi ile ilgili açıklama yapılması beklendiğini belirten Zincircioğlu, “Açıklamalar sektörde çalışan aktörler için oldukça önemliydi. Bu bilgilerden mahrum kaldık. Mayis ayı itibari ile kuru üzüm rekoltesi 325 bin tonu geçmiş durumda, beklentimiz 355 - 360 bin tonu geçmesiydi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ise rekolte tahminini 310 bin ton olarak açıkladı. Burada yüzde 15’lik bir sapma olduğu görülüyor. Son 50 yıldır yaptığımız rekolte tahmin çalışmalarında en fazla yüzde 2 oranında bir sapma meydana geldiğini gördük. Yapılan tahminlerde son yıllarda ancak yüzde 2 sapma vardı. Bu iş ehil eller tarafından yapılmalıdır” diye konuştu.

Üzümde mantari hastalıklar sorunu

Mevsimsel yağışların kaymasından dolayı da kuru üzüm sektöründe bir takım sıkıntılar yaşandığını sözlerine ekleyen Zincircioğlu, şöyle devam etti: İster istemez mevsimsel yağışların kayması mahsulümüzü etkiliyor. Bu gibi nedenler ile bir takım mantari hastalıkları da beraberinde getiriyor. 2018 yılında hava sıcaklığı ve yağmurlar dolayısıyla üzümlerde çatlamalar meydana geliyor. Çatlayan yerde, ertesi günü oluşan sıcak hava ile mantari hastalıkları beraberinde getiriyor.

Bakanlık uzman ekip ile çalışılmalı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşen rekolte tahminlerinde, bu işin uzmanı ve daha önceki üzüm rekolte tahmin çalışmaların da görev almış olan uzman ekibin de yer alması gerektiğini talep ettiklerini söyleyen Zincircioğlu, “Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar 81 ildeki tüm üzümleri kapsıyor. Bu nedenlerle, eskiden olduğu gibi, daha önce rekolte tahmin çalışmalarında görev yapmış uzman bir ekip ile yapılmasında fayda vardır” ifadelerini kullandı.