Üzümde söz Türkiye'nin olacak

Dünyanın en önemli üzüm üreticisi ve ihracatcısı olan Amerika'nın üzüm üretiminde yaşadığı sorualardan dolayı birinciliğe Türkiye'nin geçebileceği yönündeki açıklamaları sorduğumuz Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Birol Celep, 'Amerika'da üzüm üretimi her geçen gün hem üretim maliyetleri hem de riskin artması dolayısıyla zorlaşıyor. Bu da üzümümüzün değerini arttıracak. Bin 700 dolar seviyesindeki üzümümüz 2 bin dolarların üzerine çıkacak' dedi.Amerika'da üzüm üretimi her geçen gün daha da zorlaşacağını belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Birol Celep, 'Amerika'da hem üretim maliyetleri hem de riskin artması dolayısıyla bu sorun yaşanıyor. Amerika'da tarım çalışanın saati 15 dolar, Türkiye'de ise 3-4 dolar. Bizim 4 katımız işçi maliyetleri var. Bunun yanında bir de bu ücretelere rağmen çalışacak eleman sorunu yaşıyorlar. Bunun yanında kalite problemleri de artıyor. Bir de bunların üstüne bu sene de üretimleri düştü. Tüm bunlar Amerika'daki üzüm fiyatının libresini 1.90 yani 4 bin dolar seviyesine çekti. Bu durum ise gözleri Türkiye'ye yani üzümümüze çeviriyor. Çünkü dünaydaki en büyük üreticilerden biri Türkiye diğeri ise Amerika. Amerikan fiyatlarının bu kadar yüksek olması Arjantin, Şili gibi ülkelerde de fiyatların yükselmesine neden olacak. Bütün bu olumsuzluklar ise bize olumlu katkı sağlayacak' dedi.Bu durumun herkesi etkileyeceğini ancak Türkiye'nin üzümünün değerini arttıracağına vurgu yapan Celep, şöyle devam etti: 3-5 ay içinde üzümümüzün değeri 2 bin dolarların üzerine çıkacak. Şu anda üzümümüz bin 700 dolar civardında. Ağustos ayından sonra çok ciddi artış yaşayacağız. Türkiye'nin üzümü dip seviyedeydi ama çıkışa başladı. Türkiye şu anda en önemli üretici ve en büyük ihracatcı konumunda. Çünkü Amerika'nın en büyük avantajı malını çok güzel değerlendirmesinden geliyordu. Yani ürettiğinin 200 bin tonunu vatandaşına tükettiriyordu. Ciddi bir iç piyasa tüketimi sağlıyordu. Yaşanan bu gelişmeler sayesinde 2 bin dolara sattığımız üzümü 3 bin dolara da satabiliriz. Biz 2 bin dolara satarken Amerika 2 bin 800 dolara üzüm satıyor. Zaten 2 bin dolarların üzerindeki satışlar üreticiyi de tüketiciyi de mutlu eder. İşte ülke olarak amacımız da üzümümüzü dünyada değerli hale getirmek ve üreticini ve tüketicinin kazançlı olamsını sağlamak.Türkiye'nin de son 2 yıldır Amerika gibi üzümde iç tüketimi arttırmaya çalıştığını söyleyen Celep, 'Okul üzümüyle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemiz özellikle gençlere bu kültürü aşılamaya çalışıyor. Biz de iç tüketim çok az o nedenle de ihracata yükleniyoruz. Amacımız arz-talep dengesinin bir şekilde oluşturulmasını sağlamak. Aslında üretilen ürünün bir kısmını kendi vatandaşınıza tükkettirmeniz ürünüzün ihracattan kazanımını da arttırıyor. Devletin de küçük dokunuşlarla yaptırımcı olması ya da taraf olmasında fayda var. Yani hem üretici hem tüketiciye istikrarı aşılamalıyız. Ülke olarak ürünümüze olan güveni de sağlamalıyız. Her dönem aynı kalitede ürün sağlayacağımızı garanti etmeliyiz. Zaten böyle ilerliyor ama bunu daha da iyi oturtmalıyız. Bu sayede nihai tüketicinin üzümümüze olan güveniyle satışlarımızda artar' ifadelerini kullandı.