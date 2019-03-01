Vakıfbank'tan düşük faizli kredi

İzmir Ticaret Odası(İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ortaklığıyla üyelerine düşük faizli uzun vadeli kredi olanakları sağlamak için Vakıfbank ile protokol imzaladı.

Doğancan Bingöl - İmza törenine Vakıfbank Ege 1'inci Bölge Müdürü Tuna Turgut, Vakıfbank Ege 2'inci Bölge Müdürü Hayati Yaman, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Ege İhracatçılar Birlikleri Koordinatör Başkanı, Jak Eskinazi katıldı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Vakıfbank ile imzalanan protokolün iş dünyasına çok büyük bir katkıda bulunacağını ifade etti.

İş makinesine özel

İmzalanan protokolün içeriğiyle ilgili bilgi veren Özgener, "Bu anlaşma ile 60 ay kredi imkanı sunulacak. Makine alımlarına yönelik azami 60 ay yüzde 1.59'luk faiz oranıyla kredi imkanı sağlanacak ve ekstra masraf alınmayacak. İş dünyamız için külfet olan teminat mektubu komisyonu oranlarında da yüzde 1.25 - 1.75 bandında olacak" dedi.

İş yeri edinme yardımı

İş yeri edindirme kredisinde 84 aya kadar vade yapılacağına dikkati çeken Özgener şöyle konuştu: "Araç kredilerinde 60 aya kadar vade yapabileceğiz. Çek karnesi bedeli ve istihbarat masrafından kredi kullanan üyelerimiz bir defaya mahsus muhaf tutulacak. Odalarımıza üye kişilere iyi fatura ve iyi defter hizmetleri banka cari fiyatları üzerinden yüzde 25 indirimli uygulanacak. 60 ay vadeli ve ekstra masraf olmadan dünya bankası kobi enerji verimliliği kredi kullandırılacak."

Üreticinin sonuna kadar yanında olacağız

Vakıfbank Ege 1'inci Bölge Müdürü Tuna Turgut ise Vakıfbank olarak üreten, istihdama katkı sunan, ihracat yapan, ekonomiye değer katan tüm aktörlerin sonuna kadar yanında olacaklarını söyledi. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsı Kestelli, Türkiye'nin spekülatif ataklara maruz kaldığını belirterek, "Kredi faizlerinin düşmesiyle bankalar kredi musluklarını açmaya başladı. Bu da ekonomiyi olumlu yönde etkileyerek rahatlatacak" dedi.

Borçlar azalacak

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, geçmiş dönemlerde özel sektörün borcu olmadığını belirterek, "Yaşanan yeni ekonomik çalkantılarLa birlikte devletin borçsuz ancak özel sektör borçlu hale geldi. Bankaların desteği ile özel sektör borcunu minimum seviyeye indirecek" diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu imzalanan protokolün diğer özel bankalara örnek olması gerektiğini belirtti. Konuşmaların ardından Özgener, Yorgancılar, Kestelli ve Eskinazi ile VakıfBank Ege Birinci Bölge Müdürü Tuna Turgut ve Ege İkinci Bölge Müdürü Hayati Yaman protokolü imzaladı.