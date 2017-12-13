Vakıfbank’tan İTO’lu üyelere kredi desteği

İzmir Ticaret Odası, üyelerine özel ve uygun şartlarda kredi kullandırmak için bu yıl Vakıfbank ile ikinci protokolü imzaladı. Türkiye’de 2002 yılında bankalarla ilk protokol imzalayan oda olduklarını da hatırlatan Demirtaş, ‘Üyelerimizin daha fazla üretim ve yatırım yapması için ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmalarını sağlamak için bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek’ dedi

Ali Budak- İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

199,5 milyon lira kredi kullanıldı

İTO üyelerinin önündeki en büyük engelin finansman olduğunu belirten Demirtaş, ‘Finansmana ucuz ve hızlı şekilde ulaşamazsak ne yatırım yapabiliriz ne işimizi büyütebilir, ne de itibarımızı sürekli kılabiliriz. Üyelerimizden yoğun talep geliyor ve biz bu konuyu çok önem veriyoruz. 2001 yılında ekonomik kriz sonrası üyelerimize daha iyi koşullarda kredi imkanı sağlamak için bankalarla kredi protokolleri imzalamaya başladık. Özellikle son yıllarda birçok kredi protokolü hayata geçirdik. 2016 Aralık ayında Nefes Kredisi, 2017 Ocak ayında Vakıfbank ile imzaladığımız kredi protokolü, 2017 Şubat ayında Türkiye İş Bankası ile imzaladığımız kredi protokolü imzaladık. Bu üç protokol ile bin 598 üyemiz toplam 199 milyon 554 bin 790 lira kredi kullandı’ diye konuştu.

Nefes Kredisi yeniden

Bankaya yönlendirme, krediye yönelik sorularla ilgili üyelerine hemen yanıt verdiklerini belirten Demirtaş, şöyle devam etti: Vakıfbank ile kapsamlı kredi seçeneklerini içeren 9’uncu protokolü imzaladık. Ama bu yeterli değil. Sene başında hükümetimizin ve TOBB’nin desteği, Odamızın özverisi ile hayata geçen Nefes Kredisi’nin de yeniden başlatılması için çalışıyoruz. Oda olarak her türlü fedakârlığı yapmaya, üyelerimizin düşük faizli kredi kullanması için düşük faizli mevduat almaya hazırız.

‘Desteği sürdüreceğiz’

İTO’nun yeni binasındaki ilk protokolü imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirten Vakıfbank Ege 1. Bölge Müdürü Tuna Turgut ise, ‘Bu işbirliğinin devamını arzuluyoruz. Hem İzmir hem ülke ekonomisi adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. İTO üyelerine olabildiğince cazip koşullar sağlıyoruz. Üyelere uygun koşullarla hizmet vermeye devam edeceğiz’ dedi. Vakıfbank Ege 2. Bölge Müdürü Hayati Yaman ise, 70’i geçen şube sayısıyla İzmir için önemli bankalardan biri olduğunu ifade ederek, işbirliği ve çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

84 ay vade imkânı

Vakıfbank ile İTO arasında imzalanan protokolle, oda üyelerinin finansman ihtiyaçları özel maliyetlerle karşılanacak. Vakıfbank, protokol kapsamında TURSEFF ve Dünya Bankası kaynaklı enerji verimliliğine yönelik 84 aya varan vadeler ve uygun maliyetler ile kredi sunmanın yanı sıra, ihracatın finansmanı kapsamında da Oda üyelerine avantajlı ürünler sunacak. Birçok bankacılık hizmetinde masraf muafiyeti ve teminat mektuplarında uygun komisyon oranları sunan protokol kapsamında, Türk Lirası nakit işletme kredileri, ihracat kredileri, yatırım kredileri, çevre bankacılığı enerji kredileri, EBRD kadın girişimci kredileri, KOSGEB destekli krediler ve gayrinakdi krediler kapsamında uygun maliyetlerle kredi imkanı sağlanıyor.

Kadın girişimcilere özel kredi

Türk Lirası Nakit İşletme Kredileri kapsamında İTO üyeleri, işletme faaliyetleri ihtiyaçlarının çözümü için Taksitli İşletme İhtiyaç Kredisi, işletme faaliyetlerini sürdürecekleri, mesleklerini icra edecekleri, firma faaliyetlerinde veya yatırım amacıyla ticari işletmeleri adına gayrimenkul alımlarının finansmanı için kullanabilecekleri İşyeri Edinme Kredisi, 0 km ve ikinci el araç alımlarının finansmanı için Araç Kredisi, araç filosu kurmak için kullanabilecekleri Filo Kredisini uygun maliyetlerle temin edebilecekler. VakıfBank’ın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’ndan sağladığı kaynak kapsamında kredi ihtiyacı bulunan İzmirli işletme sahibi ya da ortağı kadın girişimciler de EBRD Kadın Girişimci Kredilerinden faydalanabilecek. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ile Vakıfbank Ege 1. Bölge Müdürü Tuna Turgut ve Vakıfbank Ege 2. Bölge Müdürü Hayati Yaman tarafından İTO üyelerinin uygun şartlarda kredi almasını sağlayacak olan kredi protokolü imzalandı. İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen törende konuşan İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, üyelerine özel ve uygun şartlarda kredi kullandırmak için bu yıl Vakıfbank ile ikinci protokolü imzaladıklarını ve Vakıfbank ile işbirliğinden son derece memnun olduklarını söyledi. Türkiye’de 2002 yılında bankalarla ilk protokol imzalayan oda olduklarını hatırlatan Demirtaş, “Üyelerimizin daha fazla üretim ve yatırım yapması için ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmalarını sağlamak için bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek” dedi.İTO üyelerinin önündeki en büyük engelin finansman olduğunu belirten Demirtaş, ‘Finansmana ucuz ve hızlı şekilde ulaşamazsak ne yatırım yapabiliriz ne işimizi büyütebilir, ne de itibarımızı sürekli kılabiliriz. Üyelerimizden yoğun talep geliyor ve biz bu konuyu çok önem veriyoruz. 2001 yılında ekonomik kriz sonrası üyelerimize daha iyi koşullarda kredi imkanı sağlamak için bankalarla kredi protokolleri imzalamaya başladık. Özellikle son yıllarda birçok kredi protokolü hayata geçirdik. 2016 Aralık ayında Nefes Kredisi, 2017 Ocak ayında Vakıfbank ile imzaladığımız kredi protokolü, 2017 Şubat ayında Türkiye İş Bankası ile imzaladığımız kredi protokolü imzaladık. Bu üç protokol ile bin 598 üyemiz toplam 199 milyon 554 bin 790 lira kredi kullandı’ diye konuştu.Bankaya yönlendirme, krediye yönelik sorularla ilgili üyelerine hemen yanıt verdiklerini belirten Demirtaş, şöyle devam etti: Vakıfbank ile kapsamlı kredi seçeneklerini içeren 9’uncu protokolü imzaladık. Ama bu yeterli değil. Sene başında hükümetimizin ve TOBB’nin desteği, Odamızın özverisi ile hayata geçen Nefes Kredisi’nin de yeniden başlatılması için çalışıyoruz. Oda olarak her türlü fedakârlığı yapmaya, üyelerimizin düşük faizli kredi kullanması için düşük faizli mevduat almaya hazırız.İTO’nun yeni binasındaki ilk protokolü imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirten Vakıfbank Ege 1. Bölge Müdürü Tuna Turgut ise, ‘Bu işbirliğinin devamını arzuluyoruz. Hem İzmir hem ülke ekonomisi adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. İTO üyelerine olabildiğince cazip koşullar sağlıyoruz. Üyelere uygun koşullarla hizmet vermeye devam edeceğiz’ dedi. Vakıfbank Ege 2. Bölge Müdürü Hayati Yaman ise, 70’i geçen şube sayısıyla İzmir için önemli bankalardan biri olduğunu ifade ederek, işbirliği ve çalışmalarının devam edeceğini söyledi.Vakıfbank ile İTO arasında imzalanan protokolle, oda üyelerinin finansman ihtiyaçları özel maliyetlerle karşılanacak. Vakıfbank, protokol kapsamında TURSEFF ve Dünya Bankası kaynaklı enerji verimliliğine yönelik 84 aya varan vadeler ve uygun maliyetler ile kredi sunmanın yanı sıra, ihracatın finansmanı kapsamında da Oda üyelerine avantajlı ürünler sunacak. Birçok bankacılık hizmetinde masraf muafiyeti ve teminat mektuplarında uygun komisyon oranları sunan protokol kapsamında, Türk Lirası nakit işletme kredileri, ihracat kredileri, yatırım kredileri, çevre bankacılığı enerji kredileri, EBRD kadın girişimci kredileri, KOSGEB destekli krediler ve gayrinakdi krediler kapsamında uygun maliyetlerle kredi imkanı sağlanıyor.Türk Lirası Nakit İşletme Kredileri kapsamında İTO üyeleri, işletme faaliyetleri ihtiyaçlarının çözümü için Taksitli İşletme İhtiyaç Kredisi, işletme faaliyetlerini sürdürecekleri, mesleklerini icra edecekleri, firma faaliyetlerinde veya yatırım amacıyla ticari işletmeleri adına gayrimenkul alımlarının finansmanı için kullanabilecekleri İşyeri Edinme Kredisi, 0 km ve ikinci el araç alımlarının finansmanı için Araç Kredisi, araç filosu kurmak için kullanabilecekleri Filo Kredisini uygun maliyetlerle temin edebilecekler. VakıfBank’ın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’ndan sağladığı kaynak kapsamında kredi ihtiyacı bulunan İzmirli işletme sahibi ya da ortağı kadın girişimciler de EBRD Kadın Girişimci Kredilerinden faydalanabilecek.