Vergi affı ve ÖTV indirimi ticari sirkülasyonu hızlandıracak

Kübra Topal-İzmir Esnaf ve Sanatkarlar OdalarI Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indiriminin eylül sonuna kadar uzatılmasından memnun olduklarını söyledi. Mutlu, 'Esnaf ve sanatkarlar bu ülkenin ve ekonominin çimentosu. Bu kesimi rahatlatacak tedbirlerin hayata geçirilmesi, zincirin devamında toplumu oluşturan tüm kesimleri refaha ulaştıracak' dedi.