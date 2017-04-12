Vergi affı ve ÖTV indirimi ticari sirkülasyonu hızlandıracak

Kübra Topal-İzmir Esnaf ve Sanatkarlar OdalarI Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indiriminin eylül sonuna kadar uzatılmasından memnun olduklarını söyledi. Mutlu, 'Esnaf ve sanatkarlar bu ülkenin ve ekonominin çimentosu. Bu kesimi rahatlatacak tedbirlerin hayata geçirilmesi, zincirin devamında toplumu oluşturan tüm kesimleri refaha ulaştıracak' dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, referandumdan hemen sonra bitecek beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimini eylül sonuna kadar uzattıklarını, patronlara da yeni bir sigorta primi ve vergi affı getireceklerini açıkladı. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, 'Gelişmeleri memnuniyetle izliyoruz. Ülke yöneticilerinin siyasetin, ekonominin önüne geçmesine izin vermeden çalışmalarını olumlu buluyoruz' dedi.
'Her ailede bir esnaf var'
Mutlu, 'Esnaf ve sanatkarlar bu ülkenin ve ekonominin çimentosu. Bu kesimi rahatlatacak tedbirlerin hayata geçirilmesi zincirin devamında toplumu oluşturan tüm kesimleri refaha ulaştıracak. Çünkü toplum içinde sayısal çoğunluğu bulunan esnaf ve sanatkarlarımız hem üreten hem tüketen konumda ve her ailede bir esnaf mutlaka var' şeklinde konuştu.
Esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümüne yönelik olarak son dönemde önemli adımlar atıldığını söyleyen Mutlu, 'Araçlarını yenilemek isteyen şoför esnafının, alacakları yeni araçların ÖTV'den muaf tutulması, kamu borçlarına yapılandırma imkanının getirilmesi, çalışan emekli esnafın maaşından yapılan SGDP kesintisinin kaldırılması, basit usulde çalışan esnafın 8 bin liraya kadar vergiden muaf tutulması gibi konularda hükümetimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi. Mobilya ve beyaz eşyada vergi kolaylıklarını dile getiren Mutlu, 'Üyelerimizin vergi ve prim borçlarına tanınan yapılandırma imkanı da ekonomiyi canlandıracak, ülkedeki ticari sirkülasyona destek verecek' dedi.
Mobilya sektörü hareketlenecek
30 Eylül'e kadar sürecek olan bu geçici indirimin, sektöre ciddi bir moral ve motivasyon sağladığını dile getiren Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, yapılan iyileştirme oranlarının, satışları ciddi şekilde etkilediğini belirterek bu indirimin sektöre ivme kazandıracağını söyledi. İndirim kararının sektörü yüzde 25-30 hareketlendirmesini beklediklerini ifade eden Karaçak, 'Bu kararın alınmış olması psikolojik olarak da sektörü canlandıracak. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle tüketici beklemeye geçmişti. Bu indirimlerle piyasada ciddi bir hareketlenme olacağını düşünüyoruz. Özellikle yaz aylarında yapılacak düğün dernek alışverişlerinin 30 Eylül'e kadar yapılacağını tahmin ediyoruz. Bunun yanı sıra, üretim potansiyeli olarak dünya sıralamasında 17. sıradayız. Tabii, sektör desteklendiği takdirde dünyada ilk 5'te yer alabiliriz. Bu anlamda, devlet teşviki ile yapılan bu indirim oranlarının, kalıcı olması mobilya sektörü adına büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır' dedi.