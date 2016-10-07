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    • Vergi borcunu düzenli ödeyene indirim müjdesi!

    Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Önümüzdeki dönemde, vergi borçlarını hiç aksatmadan günü gününe ödeyen vatandaşlarımıza, vergi kayıtlarında da herhangi bir sorunları yoksa gelir veya kurumlar vergisinde indirim getireceğiz" dedi

    07 Ekim 2016 Cuma 16:20
    Vergi borcunu düzenli ödeyene indirim müjdesi!
    Maliye Bakanı Naci Ağbal, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Geçmişte  alınan tedbirler neticesinde yılın 4'üncü çeyreğinde daha iyi bir büyüme  beklediklerini kaydeden Ağbal, "Bu sayede yüzde 3,2 olarak açıklamış olduğumuz  2016 tahmininin gerçekçi bir tahmin olduğunu düşünüyoruz. Hatta belki de daha da  olumlu bir büyümeyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yıl gerçekten olağanüstü bir  yıldı. Hem global dış koşullar, hem de iç koşullara rağmen yüzde 3,2 tuttuysa,  biz bu bazla 2017 yılında yüzde 4,4 büyümeyi yakalarız. Bunun da altyapısını  hazırladık, gerekli çalışmaları, yasal düzenlemeleri yaptık." ifadelerini  kullandı.

    Naci Ağbal, ülkelerin ekonomi politikalarının değişen koşullara ayak  uydurması gerektiğini vurgulayarak, "Kamu maliyesi Türkiye ekonomisinin gelişen  ve değişen koşullarında büyümeye destek verecek. Cari harcamalar üzerinden değil,  yatırım harcamaları üzerinden verecek. Yatırıma kaldıraç olacak harcamalar  üzerinden verecek. Onun için 2017 bütçesini özellikle oluştururken bir miktar  bütçe açığı 2016'ya göre artsa da artışın detaylarına baktığımız zaman tam da  doğru bir politika değişikliği yaparak yatırıma, üretime ve ihracata destek  veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Kamu maliyesinde bir gevşemenin olmayacağının altını çizen Ağbal, özel  sektör tarafından yapılacak yatırımların önemine işaret etti. Ağbal, kamu  maliyesi anlamında da "cimri" olmaya devam edeceklerini ifade etti.

    KAMU MALİYESİNE REFORM GELİYOR

    Bakan Ağbal, kamu maliyesinde reform yapacaklarını bildirerek, şöyle  devam etti:

    "Kamu harcamalarında rasyonelleşmeye gitmek zorundayız. Özellikle cari  ve personel harcamalarını aşağı çekecek kamunun tasarrufu cari harcamalarda  yapacağız, yatırımlarda bunun tam tersine daha fazla kaynak ayrılacak bir kamu  harcama sistemini kurmak istiyoruz. Bu anlamda Kamu İhale Yasası'nda kamu özel  işbirliği düzenlemelerinde önemli çalışmalarımız var."

    Türkiye'nin son dört yıldaki bütçe açığı seviyesinin yüzde 1,2  seviyesinde seyrettiğini belirten Ağbal, "Diğer ülkelere baktığımız zaman  Türkiye'ninki gerçekten hayran olunacak bir bütçe açığıdır." dedi.

    Ağbal, Türkiye'nin bölgenin barış ve istikrarı adına aktif bir dış  politika izlediğini kaydederek, "Değişen jeopolitik koşullarda Türkiye'nin başta  Körfez bölgesi olmak üzere daha fazla kaynak geleceğine inanıyoruz. Türkiye  Varlık Fonu'nun da bu anlamda bir çekim merkezi olduğunu görüyoruz. Şu andan  itibaren bile birçok ülkeden fona ilişkin sorular soruluyor, beklentiler ifade  ediliyor, ortak çalışma teklifleri geliyor." ifadelerini kullandı.

    VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYENİ ÖDÜLLENDİRECEĞİZ

    Maliye Bakanı Ağbal, gelecek dönemde vergisini zamanında ödeyenleri  ödüllendireceklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde, vergi borçlarını hiç  aksatmadan günü gününe ödeyen vatandaşlarımıza, vergi kayıtlarında da herhangi  bir sorunları yoksa gelir veya kurumlar vergisinde indirim getireceğiz." diye  konuştu.

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi kararlılıkla  sürdüreceklerini de vurgulayan Ağbal, "Bunların bürokrasideki, ticaretteki, sivil  toplumdaki uzantıları hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kesinlikle bertaraf  edilecek. Ekonomide de bürokraside de bunların bütün uzantıları tamamen ortadan  kalkacak." dedi.
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