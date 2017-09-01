Vergi indirimi bekleyene kötü haber!

Maliye Bakanı Naci Ağbal vergi indirim süresinin uzatılmasına ilişkin talepleri değerlendirdi. Bakan Ağbal, “İlk andan itibaren sağlam bütçe disiplininin bize verdiği imkânı kullanarak özellikle kamu maliyesi üzerinden çok ciddi anlamda ekonomiye destek verdik, vergi indirimleri yaptık. Bunlar kolay değil. Şimdi herkes ‘tekrar uzatın’ diyor ama uzatmayacağız. Vergi indirimlerinin bir geçici vergi indirimi olduğunu baştan itibaren söylemiştik” dedi

Memleketi Bayburt’ta bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal Kurban Bayramı namazını Yakutiye Camisi’nde kıldı. Namaz sonrası Bakan Ağbal vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Ağbal daha sonra kentte bir otelde partisinin teşkilat mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek bayramlaştı.



Burada konuşma yapan Bakan Ağbal Türkiye ekonomisinin içeride ve dışarıda takdir topladığını belirterek şunları söyledi:



"Bu kadar kısa bir süre içerisinde Türkiye ekonomisinin toparlanmasını açıkça kimse beklemiyordu. Darbe girişimi olmuş, bunun sonrasında olağanüstü hal ilan edilmiş, ister istemez beklentilerin bir miktar çekimser olduğu ortamda Türkiye ekonomisi için biçilen, söylenen, tahmin edilen büyüme oranı yüzde 2 veya 3 aralığındaydı. Hükümet olarak özellikle Ağustos ayından itibaren arka arkaya aldığımız kararlar çerçevesinde ekonomide hiç kimsenin beklemediği kadar hızlı bir toparlanmayı da yakaladık. Bu da bizim için iftihar edici başka bir husus. Çünkü ne dersek diyelim bir kere Türkiye yüksek büyüme oranlarına ihtiyaç duyan bir ülke. Türkiye büyüyen, gelişen, kalkınan bir ülke ve aslında da büyüme potansiyeli de olan bir ülke."





VERGİ İNDİRİM SÜRESİ UZAMAYACAK



Ekonomide çok hızlı toparlanmayı sağladıklarının altını çizen ve vergi indirimi süresinin uzatılmayacağını duyuran Bakan Ağbal şöyle devam etti:



“Hükümet olarak aldığımız kararlar çerçevesinde ekonomide çok hızlı toparlanmayı da sağladık. İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük, inşallah ikinci çeyrekte yüzde 5’i aşan büyümeyi de yakalayacağız. Yılın tamamında da yüzde 5’in üzerinde büyümeyi hükümet olarak, ülke olarak göğüsleyeceğimizi düşünüyorum. Bütün göstergeler olumluya gidiyor. Bugün hükümet olarak aldığımız birçok karar var. Para politikası, ekonomiye destek olma noktasında çok önemli kararları özellikle Ocak ayı içerisinde aldık. İlk andan itibaren sağlam bütçe disiplininin bize verdiği imkânı kullanarak özellikle kamu maliyesi üzerinden çok ciddi anlamda ekonomiye destek verdik, vergi indirimleri yaptık. Bunlar kolay değil. Şimdi gerçi herkes ‘tekrar uzatın.’ diyor ama uzatmayacağız. Vergi indirimlerinin bir geçici vergi indirimi olduğunu baştan itibaren söylemiştik ve ekonomide şu anda yakalamış olduğumuz ivme son derece olumlu. 2018 yılında da Türkiye ekonomisinde bu ivmenin devam edeceğini söyleyebilirim."



Bakan Naci Ağbal, Türkiye’nin çok daha fazla özel sektör yatırımına ihtiyacı olduğunu da dile getirerek özel sektörün önünü açacak birçok yasal düzenlemeyi hükümetleri döneminde yaptıklarını sözlerine ekledi.