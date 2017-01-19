Vergi yapılandırması, vatandaşa Maliye ile iyi ilişki kurma fırsatı

Geçen yıl yürürlüğe giren ve başvuru süresi 25 Kasım 2016'da dolan vergi, prim borçları ve para cezalarıyla ilgili affa başvurup indirimli ödemeyi yapamayanlara yeni hak getirildi. konu ile ilgili olarak açıklama yapan, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü, 'Bu kararı olumlu olarak değerlendiriyorum. Önemli olan maliyeye borcu olan vatandaşlarımızın artık maliye ile düzgün bir ilişki kurmalarına fırsat vermektir' dedi

Aykut Polatlı-Meclis Genel Kurulu'nda torba yasaya eklenen maddeyle, yeniden yapılandırmadan yararlananların Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait taksitleri de ertelendi. Her türlü



Ege Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü, vergi affı



Piyasaları rahatlatacak



Torba yasaya eklenen maddenin olumlu olduğunu dile getiren İzmir Esnaf ve sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu ise son günlerde Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmadan en çok esnafın etkilendiğini belirterek, 'Bu kararın çok yerinde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ekonominin durağanlaştığı dönemlerde en fazla sıkıntıyı sermaye yapısı ve finansal olanakları sınırlı olan esnaf çekmektedir. Döviz kurlarının artması ve terör olayları gibi nedenlerle ekonominin daraldığı, iç talebin yavaşladığı bir dönemde esnaf iş potansiyellerinde de önemli düşüşler yaşandı. Bu zor şartlarda yapılandırmanın gereklerini yerine getiremeyen üyelerimiz için şimdi ikinci bir şans tanınmıştır. İnanıyoruz ki bu değişiklik piyasaları rahatlatacak, ekonominin tüm birimleri yeni fırsattan istifade edeceklerdir' dedi.



Zamanında ödeyene haksızlık



İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, bu tür uygulamaların sıklığı borcunu zamanında ödeyen vergi mükelleflerine haksızlık oğlunu belirtti. Küçükkurt, 'Erteleme, borçlu mükellefler açısından iyi görünüyor. Ancak ticarette borçların zamanında ödenmesi esastır. Borcunu ödemeyenlere zaten bir af getirilmişti. Şimdi ödeme tarihinin dört ay ertelenmesi, yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükelleflerde bir kez daha "haksızlık duygusu" yaratıyor' ifadelerini kullandı.



Maddenin ayrıntıları



Yeni maddeye göre, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödeyemeyenler, geç ödeme zammı karşılığında yasadan yeniden yararlanabilecek. Bu aydan itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri dörder ay uzatılarak hesaplanacak. Başvuruda bulunarak mücbir sebep halini sonlandıran, ancak mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimleri öngörülen sürede vermeyen mükelleflere de yeni bir hak getirildi. Bu beyanname ve bildirimlerin 30 Nisan'a kadar verilmesi ve ilk taksitlerin ödenmesi halinde bu mükellefler için yasadaki haklar yeniden yürürlüğe girecek. Peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının yasadaki şartlara göre ödenmesi halinde indirim yapılacak ve katsayı uygulanmayacak. Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak süresinde ödemeyerek hakkını kaybedenlerce, 30 Nisan'a kadar yeniden yasadan yararlanma hakkı tanındı. Yasadan yararlanan borçlulardan, yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak mahsup edilecek. Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31 Aralık 2017 tarihine kadar talep etmeleri durumunda yeni şartlardan yararlanacklar ve fazla ödenen tutarlar iade edilecek. -Meclis Genel Kurulu'nda torba yasaya eklenen maddeyle, yeniden yapılandırmadan yararlananların Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait taksitleri de ertelendi. Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, Yurt-Kur öğrenim ve katkı kredisi ile SGK ve belediyelere olan borçlarını kapsayan yasaya tüm partilerin grup başkanvekillerinin imzasıyla yeni madde eklendi. 6736 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu kapsamında, vergi ve SGK prim ödemelerinin 1. taksitini yatıramayarak haklarını kaybedenlere, bu ödemeler için 4 aylık ek süre tanındı.Ege Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü, vergi affı maliye ye borcu olan vatandaş ve işadamları için bir şans olduğunu dile getirerek. Sürecin tekrar meclis onayıyla yasalaşmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Başkan Güçlü, 'Ekonomik şartlar, bir takım güçlükler var. Piyasada likidite sıkıntısı var. Dolayısıyla böyle bir imkan geçmiş borçların silinmesi bakımından bir şanstır. Yaşanılan dönemin özelliği nedeniyle bu şansı kullanamayanlar için bir fırsat daha getiriliyor. Bunu olumlu olarak değerlendiriyorum. Önemli olan maliyeye borcu olan vatandaşlarımızın artık maliye ile düzgün bir ilişki kurmalarına fırsat vermektir. Bu sağlanırsa amaçlanana hizmet edilmiş olur' diye konuştu.Torba yasaya eklenen maddenin olumlu olduğunu dile getiren İzmir Esnaf ve sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu ise son günlerde Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmadan en çok esnafın etkilendiğini belirterek, 'Bu kararın çok yerinde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ekonominin durağanlaştığı dönemlerde en fazla sıkıntıyı sermaye yapısı ve finansal olanakları sınırlı olan esnaf çekmektedir. Döviz kurlarının artması ve terör olayları gibi nedenlerle ekonominin daraldığı, iç talebin yavaşladığı bir dönemde esnaf iş potansiyellerinde de önemli düşüşler yaşandı. Bu zor şartlarda yapılandırmanın gereklerini yerine getiremeyen üyelerimiz için şimdi ikinci bir şans tanınmıştır. İnanıyoruz ki bu değişiklik piyasaları rahatlatacak, ekonominin tüm birimleri yeni fırsattan istifade edeceklerdir' dedi.İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, bu tür uygulamaların sıklığı borcunu zamanında ödeyen vergi mükelleflerine haksızlık oğlunu belirtti. Küçükkurt, 'Erteleme, borçlu mükellefler açısından iyi görünüyor. Ancak ticarette borçların zamanında ödenmesi esastır. Borcunu ödemeyenlere zaten bir af getirilmişti. Şimdi ödeme tarihinin dört ay ertelenmesi, yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükelleflerde bir kez daha "haksızlık duygusu" yaratıyor' ifadelerini kullandı.Yeni maddeye göre, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödeyemeyenler, geç ödeme zammı karşılığında yasadan yeniden yararlanabilecek. Bu aydan itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri dörder ay uzatılarak hesaplanacak. Başvuruda bulunarak mücbir sebep halini sonlandıran, ancak mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimleri öngörülen sürede vermeyen mükelleflere de yeni bir hak getirildi. Bu beyanname ve bildirimlerin 30 Nisan'a kadar verilmesi ve ilk taksitlerin ödenmesi halinde bu mükellefler için yasadaki haklar yeniden yürürlüğe girecek. Peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının yasadaki şartlara göre ödenmesi halinde indirim yapılacak ve katsayı uygulanmayacak. Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak süresinde ödemeyerek hakkını kaybedenlerce, 30 Nisan'a kadar yeniden yasadan yararlanma hakkı tanındı. Yasadan yararlanan borçlulardan, yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak mahsup edilecek. Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31 Aralık 2017 tarihine kadar talep etmeleri durumunda yeni şartlardan yararlanacklar ve fazla ödenen tutarlar iade edilecek.