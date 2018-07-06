"Vergisini gününde ödeyenler haksızlığa uğruyor"

Toplantının açılışında verginin herkes tarafından eşit şartlarda gününde ödendiği bir sistemin oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Vergi yapılandırmaları nedeniyle yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükellefler haksızlığa uğruyor” diye konuştu

Ali Budak- Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un getirdiği imkanları İzmirli sanayicilere tanıtmak amacıyla bir toplantı düzenledi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin’in de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltılarak; taksitler halinde ödenmesi, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışındaki varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, resim ve harçlarla yine bu tarihten önceki idari para cezalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda bir konuşma yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, vergi yapılandırmaları nedeniyle yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükelleflerin haksızlığa uğradığını söyledi.

‘Vergi yükü rekabetimizi engelliyor’

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve vergi yapılandırmalarının haksız rekabete yol açtığını söyleyerek sözlerine başlayan Yorgancılar, “Aslında bu toplantıyı yapmayı ben hiç istemezdim. Başkanımıza az önce mükelleflerinizi kaça ayırıyorsunuz diye sordum. Başkanımız, ‘mükellef bir tane’ dedi. Mükellef bir tane de, bir tanesi yükümlülüklerini zamanında yerine getiriyor, borcu yok. Öbürü nasılsa bir şey çıkacak diye, yapılandırma olur diye borcunu zamanında ödemiyor. Bunların olmamasını sağlayacak ve verginin herkes tarafından eşit şartlarda gününde ödendiği bir sistemin oluşması gerekiyor. Bu hepimizi ilgilendiren bir konu ve bu yapılandırmalar eşit rekabeti ortadan kaldıran bir sistem. Gününde ödeyenler maalesef haksızlığa uğruyor. Her ne kadar vergi dairemiz, maliye bakanlığımız iskonto düşüklüğü alsa dahi bence herkes vergisini gününde zamanında ve eşit bir şekilde ödeyebilmeli. İkinci bir konu ise çalışanlar üzerindeki vergi yükleri. Bu da bizim maliyetlerimiz artıran bir durum. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok ‘çalışan vergisi’ ödeyen ülkelerden biriyiz. Bu da rekabetçi olma şansımızı azaltıyor. Türkiye bugün ihracat yaparak, yatırım yaparak, üretim yaparak büyümesi gereken bir ülke. Tüketim toplumu değil, üretim toplumu olması gereken bir ülkeyiz” diye konuştu.

Eğitim vurgusu

Sanayi 4.0 ve Eğitim 4.0’ın önemine de değinen Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü: Mesleklerin önümüzdeki 10 yıl içinde değişim olacağı bir sürecin içinde gelişim halinde olan bir ülkeyiz. Şu an üniversitelerde öyle bölümler var ki bence 5-6 yıl sonra o meslekler iş bulabilme imkânına sahip olamayacak. Ama bir yazılım, kodlama, sensor, transfer üniteleri sektörü gibi kollarda iş bulma imkanı olacak. Sanayi 4.0’ı ülkenin gündemine getiren ilk kişi benim. Bundan büyük gurur duyuyorum. Sanayi 4.0’da başarılı olmamız için Eğitim 4.0’a başlamamız lazım. Eğitim 4.0’a başladığımızda ise bunun realize olması en az 15 yıl. Bunun tedbirlerini bugünden aldığımızda gelecek için çok daha başarılı işler yapabileceğimize inanıyorum.

‘Vatandaş istemezse çıkmaz’

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin ise, Yeniden Yapılandırma Kanunu’na olan bakışları hakkında açıklamalarda bulunarak, ‘İyi niyetle vergisini ödemeye çalışan, ancak çeşitli nedenlerle vergisini ödemek istediği halde ödemeyenlerin önüne açarak çalışma imkanlarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu kanunlar vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Kanunlar insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılır. Bundan sonraki süreçte de tüm toplum yapılandırma kanunu istemiyoruz derse herhalde gerçekleşmez diye düşünüyoruz. Yapılandırma kanunu da diğer kanunların bir benzeridir. Bu yapılandırma kanunda en önemli ayrıntı her konunun başvuru tarihleri ile ödeme tarihlerinin farklı olması. Değişik başlıklarımız var. Her bir başlığın başvuru ve ödeme süresi farklı. Kafanıza takılan bir şey olursa başkanlığımızla iletişime geçebilirsiniz” ifadelerini kullandı.