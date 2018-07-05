Vergisiz 33 TL vergiyle 119 TL!

Alkollü içkiye gelen yüzde 15.52’lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), perakende satış fiyatlarında yaklaşık yüzde 13.28 oranında zamma yol açtı. Yeni zamlarla 33 lira 75 kuruşa üretilip büfeye kadar gelen 70’lik (büyük) rakının fiyatı 14 lira artarak 119 liralık yeni satış fiyatıyla raftaki yerini aldı

Seçim yatırımları yüzünden bütçede oluşan kaynak ihtiyacını karşılamaya çalışan hükümet, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen yüzde 15.52'lik enflasyon zammını alkollü içkinin ÖTV'sine direkt yansıttı. Vergi zammıyla 70'lik rakının içindeki ÖTV tutarı 58 liradan 67 lira 10 kuruşa, KDV de 16 lira 11 kuruştan 18 lira 15 kuruşa çıktı. Böylece 70'lik rakının içerisindeki toplam vergi tutarı 74 lira 20 kuruştan 85 lira 25 kuruşa, perakende satış fiyatı da 105 liradan 119 liraya çıktı. Aracı kârı ve nakliyesi dahil 30.8 lira olan 70'lik rakının vergi hariç satış fiyatı ise sadece 33 lira 75 kuruş oldu.

Rakıda 3 dublenin 2'sinin Maliye'ye gittiği, 1 dublesini rakıyı üreten şirketle satan bakkal paylaştığını söylemek yanlış bir benzetme olmaz. Üreticiler, ÖTV artışını fiyatlarına yansıtmaya başladılar. Dün açıkladıkları yeni listede 35'lik rakının fiyatı 56.5 liradan 63 liraya, 70'lik rakının fiyatı 105 liradan 119 liraya, litrelik rakının fiyatı da 143 liradan 162 liraya çıktı. 30 cc'lik kutu biranın fiyatı 7.75 liradan 8.75 liraya, aynı miktardaki şişe biranın fiyatı ise 7.5 liradan 8.5 liraya yükseldi. (Sözcü)