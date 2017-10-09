Vize krizi sonrası altın da yükselişte!

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi altın fiyatlarını da etkiledi. Yeni haftaya yükselişme başlayan altın, rekor kırdı

Güne ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi damga vurdu. Kriz dolar ve euro fiyatlarının dışında altını da etkiledi.



Alınan bilgiye göre altın fiyatları güne yükselişle başladı. Altının gramı 155,7 TL'ye yükselerek tarihi zirvesine çıktı. Buna göre çeyrek altın 250 TL'ye yükselirken, Cumhuriyet altını ise bin 20 TL'ye kadar yükseldi.



Konuyla ilgili açıklama yapan AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Türkiye yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 148,5 liranın destek, 156,5 liranın ise direnç olarak öne çıktığını aktardı.



Altının ons fiyatının ise ABD'den geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası yükselişe geçtiğini gözlemlediklerini ifade eden Memiş, altının ons fiyatında dalgalı seyrin devam etmesini beklediklerini kaydetti.



Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında bu hafta 1.275-1.285 dolar aralığında işlemlerin gerçekleştirilmesini beklediklerini, jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını vurguladı.







