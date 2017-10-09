Vize krizi sonrası doların ateşi yükseldi, euro rekor kırdı!

ABD ile Türkiye arasındaki vize krizi sonrası dolar da artışa geçti. Dolar, 3.78 lirayı aşarken, euro da 4.4453 liraya kadar yükseldi

ABD Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya aldığını duyurmuştu. Bunun üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de misilleme yaptı ve vize işlemlerini durdurdu.



Bu olay ekonomiye de olumsuz şekilde yansıdı. Vize haberi sonrası dolar yükselişe geçti. 3.78 liraya kadar yükselen dolar, nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Euro da rekor kırdı. 4.4453 liraya kadar yükselen euro tarihi rekorunu kırdı. Euro daha sonra 4.40 liranın altına kadar çekildi.



Sert yükleşilin ardından yeni güne ise dolar 3.71-3.72 liradan, euro ise 4.36 - 4.37 liradan güne başladı.