Volentix'ten kripto para dünyasında devrim yaratacak bir uygulama

Merkezi olmayan bir topluluk kurmak için kolları sıvayan Volentix, Vespucci için hazırladığı teşvik programını duyurdu. Bu teşvik programı için 455 milyon birim VTX’i halka açık bir hazine olarak sunacak

Özellikle son dönemde insanların büyük çoğunluğu, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin dünyasındaki iniş ve çıkışların taşıdığı riskleri yakından görmeye başladılar. Volentix, bu geniş kitlenin dijital varlık dünyasına daha kolay ve güvenli girmelerine yardımcı olmak için, kişilerin ihtiyacı olan bütün araçları bir araya topladığı bir dijital varlık ekosistemi (DAE) geliştirmektedir. Bu vizyonu desteklemek adına, Volentix’in dijital varlığı olan VTX ile finanse edilen bir teşvik programını yakında hayata geçirecekler.

Bu fikri Medium’da yayınlanan bir bilimsel makaleden esinlenerek oluşturan Volentix’in ilk amacı; halkı Volentix projesinin özellikleri konusunda eğitmek, bu eğitim sürecinde teşvikler ile süreci desteklemek ve aynı zamanda potansiyel katılımcı sayısını artırmak.

Volentix, resmi web adresi olan wwww.volentix.io adresinin ziyaretçilerine, bilgi modüllerini incelemeleri durumunda kendi dijital varlık sisteminin finansal kaynağı olan VTX’i masrafsız olarak sunacak. Katılımcıların yapacağı işlemler ise; VDex Whitepaper içeriğini gözden geçirmek. Volentix projesinin planlarını açıkladığı SSS bölümü ve VESPUCCI içerisinde yer alacak piyasa notlarının bulunduğu analitik motorun tanıtım videosu ise henüz Atina kentindeki Pythagoras Systems’te yapım aşamasında bulunuyor. Yakın zamanda katılımcılarıyla paylaşacaklar.









Volentix bu program kapsamında kendi yerel dijital varlığının 455.000.000 VTX birimlik bölümünü merkezi olmayan topluluk üyelerine ve Volentix dijital varlık ekosistemini yöneten özerk organizasyonuna (Volentix DAO) teklifleri finanse etmeleri için halka açık bir hazine olarak sunacak. İlgili teknolojideki gelişmeler ve yönetim altyapısındaki iyileştirmeler bu tekliflere örnek olarak gösterilebilir.