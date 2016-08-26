Yavaşlama Avrupa ile sınırlı

Türkiye'de lider

2 ürünün üretimi sadece 2 gün durdu

1-2 haftaya toparlanır

Volkswagen'in Avrupa'da yaşanan ekonomik durgunluk sonrası üretim yavaşlatma kararı alması İzmir otomotiv sektöründe de daralamaya neden olacak. Golf ve Passat modellerinde 170 binlik üretim düşüşü planlayan otomotiv devi, diğer modellerindeki üretimlerini sürdürecek. Avrupa için ürettiği araçlarda böyle bir karar alan firma, Türkiye için ürettiği araçların üretiminde bir yavaşlatma kararı henüz almadı. Türkiye'de 2016 Mayıs ayında trafik kaydı yapılan, 71 bin 109 otomobilin yüzde 12,5'ini oluşturan Volkswagen en çok satılan ikinci marka olmayı sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 Mayıs motorlu kara taşıtları rakamlarına göre trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 20 milyon 456 bin 556 oldu. Volkswagen'in aldığı üretim yavaşlatma kararının temel nedenini Avrupa'daki durgunluk olarak değerlendiren EGOD (Ege Otomotiv Derneği) Başkanı Mustafa İduğ, 'Türkiye'de açık ara lider olan Volkswagen'in bu kararı ülkemizle alakalı değil. Tamamen Avrupa'da yaşanan satış azlığından kaynaklanan bu durum, Türkiye'deki satış hızını etkilemeyecek. Ancak tedarikçilerde bir daralmaya neden olacak' dedi.Volkswagen'in aldığı üretim yavaşlatma kararının temel nedenini Avrupa'daki durgunluk olarak değerlendiren EGOD Başkanı Mustafa İduğ, 'Volkswagen, Avrupa'da satışlarının yavaş gitmesinden dolayı üretimini yavaşlatma kararı aldı. Bu kesinlikle üretimi durdurma kararı değil. Sadece Avrupa için yavaşlatma kararı alındı. Çünkü ellerinde inanılmaz bir stok var. Elindeki stokların satış hızı yavaşladığı için üretimi yavaşlatma kararı aldı. Yani günde 10 araba yerine 5 araba üretecek. Avrupa ekonomisinde yaşanan yavaşlama nedeniyle böyle bir karar alındı' ifadelerini kullandı.Türkiye'de açık ara lider olan Volkswagen'in bu kararının Türkiye'yle alakalı olmadığını belirten İduğ, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Tamamen Avrupa'da yaşanan satış azlığından kaynaklanan bu durum, Türkiye'deki satış hızını etkilemeyecek. Volkswagen Türkiye'deki süreçler aynı şekilde devam ettirecek sadece Avrupa için böyle bir karar aldı. O konuda bir sorun olmayacak. Ancak Volkswagen'e yedek parça desteği sağlayan İzmir'deki firmalarımızda bir daralma yaşanacak. Önceden 3 aylık sipariş veriliyorsa bu 1,5 aya düşebilir. Zaten üretimin düşürüleceği için daralma olmaması mümkün olmaz. Tedarikçilerde yavaşlama olacak ama kesinlikle durmayacak. Tedarik akışı devam edecek sadece eskisi kadar olmayacak.'Volkswagen'e direkt tedarikçi olarak çalışmadıklarını dolaylı olarak çalıştıklarını belirten EBSO Otomotiv Yan Sanayi Meslek Komitesi Üyesi Özer Küçükgöl, 'Müşterim Volkswagen'in tedarikçisi ancak onlarda da ciddi bir problem yok. Bu sürecin bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü 2 günde anlaşmaya varıldı. Bu süreçte sadece Golf ve Passat üretimi durdu. O da sadece 2 gün. Bu kadar büyük bir firmanın bütün üretiminin durduğu haberleri asılsız. Üretimi durduğu söyleyen tedarikçi Almanya televizyonunda anlaştıklarını ve sevkiyata başladıklarını da açıkladı. Zaten Almanya Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı firmanın yönetim kurulu üyesi olduğu için anlaşma hızlandı. Hukuki süreç başlatılmadan anlaşmaya varıldı. Bu süreç Türkiye'yi ve İzmir otomotiv ekonomisini çok etkilemez. Almanya'nın tansiyonu arttığında Türkiye'deki dövizin tansiyonuna bakmak gerekir. Asıl sorun o olur' diye konuştu.İzmir otomotiv sektörünün çok fazla etkileneceğini düşünmediklerini belirten EBSO Meclis Üyesi Süha Kahraman, konuyla ilgili şunları söyledi: 'Alman hükümeti de devreye girerek, sorunu giderdiklerini açıkladılar. 1-2 haftaya kadar da toparlanma olacağını konuştuk. İzmir'den tedarikçi olan firmalar tabi ki etkilenecek. Ancak bu çok ciddi ya da uzun süreli olmaz. Çünkü üretim hala sürdürülecek. Sadece üretimde yavaşlamaya gidecekler. Tedarikçilerin de bu süreci bir şekilde atlatacağını inanıyorum.'