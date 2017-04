Yabancı yatırımcılar Türkiye'den çekiliyor

Kübra Topal- Milas- Kaplankaya'da bulunan Canyon Ranch Otel 1 Mayıs itibari ile - Milas- Kaplankaya'da bulunan Canyon Ranch Otel 1 Mayıs itibari ile Türkiye 'den çekilme kararı aldı. İngiliz Neilson Grubu da Türkiye'den çekiliyor. Grup bünyesindeki 4 kulüp kapatılıyor.



Görsel ve yazılı basında algı silinmeli

1 yıl önce açılan otel kapandı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, sadece Alman ve ABD değil İngiliz Neilson Grubu'nun da çekilme kararı aldığını söyledi. İşler, 'Ege Bölgesi'nde otelleri bulunan İngiliz Neilson Grubu, 4 kulübünü kapatma kararı aldı. Bunların sebeplerine baktığımızda, Türkiye'nin güvenlik, imaj sorunu ve Hollanda krizi var' dedi. Dünyanın her yerinde terör sorunu olduğunu hatırlatan İşler, 'Terör sorununu Londra, İsveç, Alnanya gibi ülkelerde kısacası her ülkede gördük. Yani sadece Türkiye'de terör var diyemeyiz. Ama Avrupa basını özellikle Türkiye'deki terörü çok gündemde tutuyor. Aslında sebep Ortadoğu'ya yakın olmamız olarak gözüküyor fakat bu algı doğru değil ve algı değiştirilmeli' şeklinde ifade etti.Dış İşleri Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Yerel Yönetimler Fonu gibi fonlardan bahseden İşler, 'Bunlar ve daha söylemediğimiz bir çok fon bir araya gelerek bütçe için bir havuz oluşturulursa, görsel ve yazılı basında Türkiye'nin bu algısını silebilirler. Eğer bu algıyı silecek bir imaj çalışması, bu bütçe ile gerçekleşirse Türkiye turizmi rahatlar. Ama algı negatif oldukça Türkiye'yi kötü günler bekliyor' dedi.Turizmin kötü olmasıyla herkes kaybettiğini hatırlatan Mehmet İşler, 'Burda sadece turizm değil, devlet, istihdam, ihracaat kısaca herkes kaybediyor. Bundan dolayı Avrupa'da son kalan tüketicinin, üstündeki imaj bir an önce düzeltilmeli' şeklinde konuştu.Jet sosyetenin uğrak markası ABD'li Canyon Ranch, Milas- Kaplankaya'da ultra lüks otelini geçen yıl temmuz ayında açmıştı.250 milyon dolarlık yatırımla hizmete giren otel, ABD dışında markanın ilk küresel operasyonuydu. Projenin otel bölümü olan 141 odalı Canyon Ranch Wellness Resort, 1 Temmuz'da kapılarını açmış, ilk etabı biten 76 villa ise haziranda teslim edilmişti. Bu ultra lüks villalar 1 ila 6 milyon dolar arasında satışa çıkmıştı. İşte o dev bir yıl geçmeden Türkiye'den çekilme kararı aldı. 1 Mayıs'tan itibaren Canyon Ranch'in Türkiye'den ayrılacağı haberi ise şirketin CEO'su Susan Docherty'den geldi.Yıllarca otomotiv endüstrisinde üst düzey yöneticilik yapan Docherty, 'Türkiye muhteşem bir yer. Dürüst olmam gerekirse kalbim Türkiye için ağlıyor. İki yıl bu proje için sürekli Türkiye'ye gittim. Çok güzel bir doğası var ancak Türkiye, yaşadıklarını hak etmiyor. Türkler bu olanları hak etmiyor. Turizm ve seyahat sektörü büyük yara aldı' görüşünü savundu.