Yaz saati uygulaması kâr değil zarar getirdi

Bu sene kış saati uygulamasına enerjide tasarruf amacı ile geçilmedi. Ancak bu uygulama tasarruf değil israf getirdi

Her sene uygulanan kış saati uygulaması bu sene alınan kararla uygulamaya konulmadı. Enerji Bakanlığı, yaz saatine devam ederek tasarruf yapmayı amaçladı. Ancak bu uygulama tam tersi etki yaptı.



TEİAŞ'ın verilerine göre bir açıklama yapan Enerji Mühendisleri Odası (EMO), kasım ayında elektrik tüketiminin rekor kırdığını söyledi. Bilgilere göre bu ay kullanılan elektrik oranı son 5 yılın en yüksek oranında.



Geçen yıl kasım ayında kullanılan elektrik oranı 21 milyon 292 bin 762 idi. Bu sene ise aynı ay kullanılan elektrik oranı 22 milyon 683 bin 3 kilowatt olarak açıklandı.



EMO üyeleri, bu verilerden sonra meteoroloji verilerini de inceleyerek bu farkın hava sıcaklığı yüzünden yaşanıp yaşanmadığını inceledi. Yapılan incelemede iki senenin sıcaklık değerleri karşılaştırıldı ancak iki veri arasında bir fark olmadığı gözlendi. Hatta Antalya'da sıcaklık değerleri geçen yıla göre daha yüksek çıktı.



Bakanlık yaz saati uygulamasının devam etmesi ile 2.5 milyar TL tasarruf yapmayı amaçlıyordu.



Saat uygulaması başta öğrenciler olmak üzere çok sayıda kişiyi olumsuz etkilemişti. Öğrenciler karanlıkta okulun yolunu tutmak zorunda kalırken, büyükler de işlerine yine karanlık bir havada gitmek zorunda kalıyor.



Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, uygulamanın artı ve eksilerinin değerlendirileceğini ve ona göre bir karar verileceğini belirtmişti.



