Yaz saatinde tasarruf yok israf 68 milyon TL

İzmir'de kasım ayında elektrik tüketimi, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 11.4 artış gösterdi. Artışın yaz- kış saati uygulamasının terk edilmesinden kaynaklandığını belirten İzmir Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, 'Saat değişiminin etkisi büyük. Yüzde 11.4'lük artışın sadece konutlarda tüketildiğini varsayarak, yapılan hesaplamada israfın mali boyutu 68 milyon lira' dedi

Yaz- kış saati uygulamasının terk edilmesinin enerji tasarrufu sağlayıp sağlamadığıyla ilgili tartışmalar, 2016 sonunda yapılan, önceki yıla göre elektrik tüketim harcamaları kıyaslamalarıyla yeniden başladı. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mahir Ulutaş, cari açık üzerindeki en büyük yüklerden biri olan enerjinin verimli kullanılmasının esas olması gerekirken, EMO'nun uyarılarına rağmen gerçekleştirilen zaman dilimi değişikliğinin enerji tüketimini arttırdığını söyledi. Kasım 2016'da tüketilen enerjinin bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde yüzde 6.53 artışla 22.6 milyar kilovat saate yükseldiğini belirten Ulutaş şöyle dedi: 'Ülkenin en batısında yer aldığı için saat dilimi değişikliğinden en çok etkilenen illerden biri İzmir oldu. İzmir'de de Kasım 2016'da elektrik tüketimi 2015 Kasım ayına göre yüzde 11.4 artarak 1.6 milyar kilovatsaate yükseldi.'



Ekim'e göre yüzde 46 artış var



Ekim 2016'da İzmir'de tüketilen elektrik enerjisinin 1.1 milyar kilovatsaat düzeyinde olduğunu belirten Ulutaş, Kasım 2016'da aylık artışın yüzde 46 olduğuna dikkat çekti. Ulutaş, 'Kasım ayında bir önceki aya göre elektrik tüketiminin enerjinin ısınmada kullanılmasıyla mevsimsel etkiler nedeniyle arttığı göz önünde bulundurulsa da, ekonomik durgunluk nedeniyle düşme eğilimine giren tüketimin, yaz saatinin kalıcılaştırılmasıyla yeniden artışa geçtiği söylenebilir' diye konuştu.



Isınma ve aydınlama maliyeti



Ulutaş, değişiklikten en çok etkilenen büyükşehir olan İzmir'deki artışın ülke genelinin yaklaşık 2 katı olmasının, saat dilimi değişikliğinin kentte daha ciddi boyutlarda bir israfa neden olduğunu gösterdiğini savundu. Mahir Ulutaş şunları söyledi:

'2015'in Kasım ayına kıyasla 2016'nın Kasım ayındaki 165 milyon kilovatsaatlik ek tüketimin hepsinin konutlarda harcandığını varsayarsak, bu farkın aylık maliyeti İzmir için yaklaşık 68 milyon lira. Pek çok okulda öğrenciler karanlıkta derse başlıyor. Kamu çalışanları ise konutlarında sabah saatlerinde aydınlatma amacıyla elektrik tüketiyorlar. Karanlık ve soğuk bir sabaha uyanan İzmirliler ısınma için de eskisinde fazla elektrik tüketiyorlar. Bu israf.' n DHA



Elektrik üreticisi kazanıyor



EMO İzmir Şubesi Başkanı Mahir Ulutaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın tasarruf gerekçesiyle başlatmasına karşın israfa neden olduğunu tespit ettiklerini belirttiği uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. İzmir'de ise Bakanlık kararı beklenmeden acil önlemler alınması gerektiğini kaydeden Ulutaş, 'İzmir'i kelimenin tam anlamıyla 'gece karanlığında' bırakan bu uygulamanın, elektrik üreticilerine kazanç sağlamak dışında kimseye faydası olmadığı gibi, ekonomiye de yük yaratmakta' görüşünü savundu.