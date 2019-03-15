Yemek israfını engellemenin 6 yolu

Mutfak için yaptığın masrafı ve atık besin oranını düşürmenin yollarını senin için araştırdık.

1- İhtiyacın olan kadar al

Eğer yalnızca 2 elma almak istiyorsan 2 elma al.

Bir poşete elma doldurup çürümelerini beklemek, bir gün içinde yiyebileceğinden fazla ekmek almak, yalnızca onları çürümeye terk etmene neden olur.

2- Dondur

Bazen bir şeyleri toptan almak, daha ekonomik görünebiliyor.

Bu noktada, dondurulabilecek ürünleri dondurup buzdolabında saklamanın aslında toptan aldıklarını korumanın en iyi yolu olduğunu aklında tutmalısın.

Dondurduğun ürünleri daha sonra kullanman, maddi açıdan da zaman açısından da oldukça mantıklı.

3- Eskiler öne, yeniler arkaya

Buzdolabına aldıklarını dizerken birkaç gün önce aldığın şeyleri önde tut.

Böylece önce aldıklarını bitirdikten sonra diğerlerine geçeceksin.

4- Saklama koşullarına dikkat et

Aldığın tüm ürünlerin hangi koşullarda saklanması gerektiğini inceleyerek buna göre hareket et.

Böylece ürünlerin ömürleri uzayacak –israf ihtimâli ise rafa kalkacak.

5- Artık yiyecekleri değerlendir

Her ülke mutfağının artık besinleri değerlendirmek için belli başlı tarifleri vardır.

Bunları araştır ve bozulması, son kullanma tarihi yaklaşmış besinlerden yepyeni yemekler keşfedebileceğin taze bir yemek kültürü yarat.

6- Altın oran

İki kişilik bir sofra için altı kişilik tarifler uygulamanın yarardan çok zararı var.

Birinci maddeyi göz önünde bulundurursak, ihtiyacın olan kadarı alırsan, ihtiyacın olandan fazlasını pişirmezsin.

Böylece tenceredeki yemeğin yarısından fazlasını dökmekten kurtulursun.