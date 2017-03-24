Yemek kartının faizini tefeci bile almıyor

Kübra Topal- Yemek kartı şirketlerinin lokantalarda aldığı yüksek komisyon oranı işletmeleri zor durumda bırakıyor. Esnafın ortak beklentisi, komisyonların dünya standartlarına çekilmesi olurken, Titizce Esnaf Lokantasının sahibi Şerif Vurmaz, 'Tefeciler bile ayda yüzde 10 komisyon almıyor' dedi.

Esnaf lokantaları maliyetten yakındı



Vadeyi yüksek tutmak zorunda kalıyoruz

Yemek kartı şirketleri yüksek komisyon oranları ve uzun vade ile esnafı gereğinden fazla zorluyor. Yemek kartı şirketleri adeta bir koyundan iki post çıkarmaya çalışırken esnaf artık ayakta kalmak için çalışıyor. Söz konusu şirketler lokantalardan yüzde 7,5-10 komisyon alıyor. Türkiye'de 5 milyona yakın kişi yemek kartı kullanıyor. Lokanta işletmecileri yemek kartı şirketleri kadar kazanç elde edemiyorlar. Dünyada yemek kartı şirketleri yüzde 3-4 komisyon alırken Türkiye'de bu oran 2 kat fazla. Ödemelerin vadeleri de yükseltiliyor. Esnaf, 45 ila 60 güne varan vadelerle sözleşme yenilemeye zorlanıyor. Vadenin uzaması esnafı zor durumda bırakıyor.15 yıldır bu meslekte olduğunu ifade eden Titizce Esnaf Lokantasının sahibi Şerif Vurmaz, '15 yıldır aynı sıkıntı var. Biz meramımızı zamanında Meclis'e de götürdük, bakanlığa da, başbakanlığa kadar da götürdük. Türkiye'de nedense çok şey çözümleniyor fakat bizim bu sorunumuz dile getirilmiyor. Bugün dışarda bir tefeciden para alsan, tefeci bu kadar paranın faizini almıyor. Ama bu Sodexo olsun, Multinet ve Setcard olsun, diğer yemek kartları, çekleri bizden yüzde 10 komisyon alıyorlar. Ben 20 liralık yemek verdiğim zaman, direkman 2 lirasını bu yemek kartlarına gidiyor. Bana verdiği makineyi sigorta yapıyor ve hizmet bedeli alıyor. Buradan da 2 lira gidiyor, kaldı 16 lira. Son olarak kağıttır, şudur budur derken 20 liralık yemeğin bana gelişi 15 liraya düşüyor. Bu parayı bana hemen de vermiyor. 1 ay vade veriyor bana. 1 ay sonunda param hesaba geçiyor. Paramı alıyormuyum 'evet' ama 20 liralık yemekten kazancağım 2-3 lira parayla 6 liralık zarar ediyorum' dedi. Senelerdir işini severek yaptığını söyleyen Vurmaz, 'Ama Türkiye'de genel olarak bu yemek çekleri kullanılmayacak diye bir boykot başlatılsa ilk önde yürüyen ben olacağım. Bunların bir an önce bitirilmesini ve kartların kaldırılmasını istiyorum' diye konuştu.Çankaya'da yer alan ByQushane işletme sahibi Türkkan Şentürk komisyon oranlarıdan her esnaf kadar şikayetçi olduğunu dile getirdi. Şentürk, 'Kartlarda komisyon, katılım bedeli ve bazı post cihazlarında depozit bedelleri alınıyor. Bunlarla beraber bizden alınan oran yüzde 10'u buluyor, hatta geçiyor diyebiliriz' dedi.Yükümlülüklerinin maliyetinin çok yüksek olduğunu dile getiren Şentürk, 'Madem ki bu Avrupa'da yüzde 3 civarlarında, bizde de en azından o civarlara düşürülmesi gerekir. Bizim ciromuzun yüzde 50-60 arası bahsettiğimiz kartlardan geçiyor. Demek ki bizim ciromuzun yüzde 50-60'ı yüzde 10+1 maliyet yansıtıyor. Bu da bizim için çok önemli bir maliyet' diye konuştu.16-17 yıllık esnaf lokantası olan Servetin Yeri işletme sorumlusu Murut Çelikörs yemek firmalarıyla uzun zamandır çalıştıklarını ve komisyon oranlarından da bir hayli etkilendiklerini ifade etti. Çelikörs, 'Oranlar gerçekten çok yüksek. Yüzde 8-9'luk oranlara 15 günlük ya da 1 aylık vadeler yapıyorlar. Esnafta mecburen vadeyi yüksek tutmak zorunda kalıyor. Yüksek miktarda paralar olduğu için esnaf ödemelerde sıkıntı yaşıyor. Eğer dünyada yüzde 3-4 ise Türkiye'de bu kadar fazla ise gerçekten çok büyük sıkıntı' dedi.Özellikle öğlen servisinde yoğun müşterinin olduğunu söyleyen Çelikörs, 'Gelen müşteriler hep yemek çeki kullanıyorlar. Hatta yeni olarak Metrapol kart da çıktı. Müşteri gelmesi bakımından iyi, fakat düzeltilmesi gereken birçok sorun var' şeklinde ifade etti.