Yeni haftada dolar ne durumda?

Geçtiğimiz hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL küresel risk iştahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle bugün negatif ayrışıyor. Bu sabah dolar/TL güne 5.64 seviyelerinde başladı

Yeni haftada dolar ne durumda?
22 Ekim 2018 Pazartesi 09:08

Dolar/TL’de rahip Andrew Brunson’ın ülkesine dönmesinin ardından ABD’nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha iyi bir seyre gireceği beklentisiyle birkaç haftada 6.30 seviyelerinden 5.52’ye kadar yaşanan bir düşüş yaşanmıştı.

Bankacılar, küresel piyasalardaki oldukça kuvvetli satış baskısının TL’deki değer kaybının nedeni olduğunu belirtirken; bir diğer taraftan pozitif ayrışmanın da devam etmesinin ise olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiler. Pozitif ayrışmada ana etki ABD’li rahip Andrew Brunson’ın ülkesine dönmesinin ardından ABD-Türkiye ilişkilerinin kuvvetleneceği ve yaptırımların kaldırılabileceği beklentileriyle oluşmuştu.


Kaynak: DHA
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