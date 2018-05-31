Yeni İTO yönetiminden Demirtaş’a suç duyurusu

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı, Vakıf Yönetim-Denetim Kurulu Seçimi ve Vakıf Senedi değişikliğinin 8 Haziran’a kadar yapılması gerektiğini belirten İTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ‘Vakıfın mütevelli heyeti toplantısını keyfi gerekçelerle sürekli erteleyen vakıf başkanı Ekrem Demirtaş ve bu karara destek olan vakıf yönetim kurulu üyeleri hakkında başsavcılığa bizzat giderek yönetim kurulu kararı gereği suç duyurunda bulundum’ dedi

Ali Budak- İzmir Ticaret Odası (İTO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye ekonomisinin yeni sınavlardan geçtiğini ifade ederek, ‘Özellikle kurdaki artış tüm halkımız gibi üyelerimizi de zor durumda bırakıyor. Hiç kuşkusuz ekonomide bazı sıkıntılarımız var. Ancak, bunlar hep birlikte üstesinden kolayca geleceğimiz sorunlar. Son günlerde yaşadığımız kur sıçramaları büyük ölçüde küresel piyasalardaki güvensizliğin ve kırılganlığın eseri. Türkiye mali disiplinden taviz vermediği ve Merkez Bankası özerkliğini koruduğu sürece faiz, kur ve enflasyon üçgeninde ciddi sorunlarla karşılaşılmadan 2018 büyüme hedefini tutturabiliriz. Gözlemlerim, üyelerimizin bu artışa direndiği ve kur artışını bire bir yansıtmamaya özen gösterdikleri yönünde. Eximbank da, kur riskine karşı ihracatçılarımızı koruyan önlemler almaya devam ediyor. Türkiye bu günlere kolay gelmedi, bu süreci manipüle etmek isteyenlere karşı yapacağımız tek bir şey var; Umutlu olmak. Sabırlı olmak. Olumlu olmak. Mali disiplini ve enflasyonla mücadeleyi elden bırakmamak’ diye konuştu.

‘Vakfın başkanı ve mütevelli heyetine suç duyurusunda bulunduk’



İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı’nda yapılması gereken mütevelli heyeti toplantısının keyfi gerekçelerle sürekli ertelendiğini söyleyen Özgener, şöyle devam etti: Mevcut vakıf yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yasal ve hukuki süreçleri yok sayarak keyfi ve ciddiyetsiz davranıyor. Bizler üniversite seçim sürecine girmesin, bu tartışmalardan zarar görmesin diye tüm hassasiyetimizle süreci yönetmeye gayret ettikçe yoktan var edilmeye çalışılan suni iddialarla hedef şaşırtmaya çalışan zihniyetin karşısındayız. Kanun odamız yönetim kuruluna 8 Haziran’a kadar ilgili değişikliğin yapılmaması halinde sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle bugün itibarı ile vakıf yönetim kurulu başkanı ve bu karara destek olan yönetim kurulu üyeleri hakkında başsavcılığa bizzat giderek yönetim kurulumuzun almış olduğu karar çerçevesinde suç duyurunda bulundum. Süreci tüm iyi niyetimizle yürütme gayretimize ve hukukun gerektirdiği zorunlulukla demokratik koşullarda olması gereken vakıf yönetim-denetim kurulu seçimi ve vakıf senedi değişikliğinin yapılmamış olması bizleri son derece üzmüştür. İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı odamız tarafından kurulmuş ve oda üyelerinin sahip olduğu bir vakıftır. Bu yasal haktır ve sizlerin de desteği ile bu hak sonuna kadar savunulacaktır.

"Demirtaş’ın kararı anlamsız”

Vakfın, Ekonomi Üniversitesi’ni maddi olarak İTO’nun garantörlüğünde kurduğunu belirten Meclis Üyesi Mustafa İduğ, ‘Üniversitenin tüm giderleri, gayrimenkul ihtiyaçları, alt yapı ve nakdi yardım kararları İzmir Ticaret Odası Meclisi’nce alınmış ve vakfa ödenmiştir. Aktarılan para 5 milyon doların çok üzerindedir. İddia edilen 38 kurucunun hiçbiri bir kuruş para vermemiştir. Tek parayı veren İzmir Ticaret Odası’dır. Bu gelişmelerden sonra vakıf yönetimi ise 13 Aralık 2017’de devir olacak olan genel kurulu iptal edip odanın sadece 38 kurucudan biri olduğunu açıklıyor ve iddia ediyor. 26 yıldır yönetim kurulu başkanlığı yapmış Ekrem Demirtaş’ın aldığı bu kararın çok talihsiz, üzücü ve bir o kadar da anlamsız olduğunu düşünüyorum’ dedi.

‘Vakfın sahibi İzmir Ticaret Odası’dır’

Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin oda yönetmeliğinde değişiklik ile odalarca kurulmuş vakıfların senetleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde ön görülen şartlara uygun hale getirilmesi ve bu maddenin uygulanmasından oda yönetim kurulu sorumlu olduğunu ifade eden İduğ, sözlerini şöyle tamamladı: Vakfın sahibi İzmir Ticaret Odası’dır. Vakfın geleceği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yönetmeliğinde yer aldığı gibi odaya seçilecek yeni meclislere ve yönetimlere emanet ediliyor.

‘İzmir’e Tarım OSB geliyor’

İzmir’in yatırımcılar için uygun bir iklime sahip olduğunu dile getiren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO, EBSO ve İzmir Ticaret Borsası’nın katılımı ile ortak bir çalışma grubu kurarak Türkiye’de örnek olacak bir Tarım Organize Sanayi Bölgesi kurmak üzere çalışmalara başladıklarını açıkladı.

‘İTO’ya Tüccar Lokali’

İZTO yeni binasının çatı katının ‘Tüccar Lokali’ olarak kullanılacağını açıklayan Özgener, ‘Odamız yeni binasının çatı katı yaklaşık 900 metrekaredir. Kapalı alanı ise 280 metrekaredir. Muhteşem bir İzmir ve Körfez manzarası var. Bu alanı odamız personeli öğle yemekleri, odamız üyeleri ve odamız etkinliklerine hizmet verecek nitelikte lokal şeklinde kullanmak istiyoruz. Lokal açılışı için Konak Kaymakamlığı ve Konak Belediyesi ile ilgili görüşmelerimiz sonucunda ruhsat işlemlerimizi de tamamlanmak üzereyiz. ‘Tüccar Lokali’ni çok yakında odamız ve üyelerimizin kullanıma kazandıracağız’ dedi.