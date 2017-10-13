Yeni MTV zam oranı belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde tartışmalara neden olan MTV oranı yeniden belirlendi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yüzde 40 artırılmasını öngören tasarıdan vazgeçiliyor. Verilen önerge ile MTV artışı yüzde 25 olarak uygulanacak. Tasarı, yeni yıldan itibaren tüm araçların MTV oranlarında yüzde 40'lık bir artış öngörüyordu. Ancak tasarıya gelen itirazlar, oranının düşürüleceği beklentisini de beraberinde getirmişti.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının görüşmeleri devam ederken verilen bir önerge ile MTV'deki artış yüzde 25'le sınırlandırıldı.



Verilen önerge ile MTV artışı 1300 cc altındaki araçlarda yüzde 15, daha yüksek motor hacimli araçlarda ise yüzde 25 olarak uygulanacak.