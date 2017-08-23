Yeni vergi yapılandırılması yapılacak mı? Bakan açıkladı

Vergi borcu yeniden yapılandırılması konusunda açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, iki kez yapılandırılma yapıldığını ve kimsenin yeni bir yapılandırma kanunu beklememesi gerektiğini söyledi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, memur zammının 2018 bütçesine maliyetinin yaklaşık 13 milyar lira olduğunu söyledi. Vergi borcu yeniden yapılandırmalarını değerlendiren Ağbal, her iki yapılandırma da iyi bir performans elde ederek 27 milyar lira gelir elde edildiğini ve toplam 140 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını belirterek, "Bundan sonra artık kimse bir yeniden yapılandırma kanunu beklemesin. Böyle bir kanuna ihtiyacımız yok. Herkesin artık borçları varsa zamanında ödemesi lazım" dedi.





"YÜZDE 4,4'LÜK 2017 BÜYÜME HEDEFİ YUKARI REVİZE EDİLECEK"



Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Memur zammının 2018 bütçesine maliyetinin yaklaşık 13 milyar lira olduğunu açıkladı. Ağbal, memur zamlarıyla ilgili "Şimdiye kadar hep enflasyon oranının üzerinde zam yaptık" dedi. Ağbal, yüzde 4,4'lük 2017 büyüme hedefinin yukarı revize edileceğini belirtirken, büyümeyi yukarı çekecek reformların öncelikli olacağını ifade etti. Ağbal, "Kamu yatırımlarına devam edeceğiz. Kamu kendisine çeki düzen verecek. Cari harcamalarında daha dikkatli, özenli çalışmalar yapacak" dedi.





YÜZDE 18 KDV AÇIKLAMASI



Ağbal, KDV oranlarına ilişkin, "Mevcut kanun büyük yükler getiriyor yatırımların artmasını istiyoruz. Türkiye'deki yüzde 18 KDV oranı en düşük oranlardan biri. OECD'de yüzde 27, 23, 25, 21 şeklinde KDV oranları var. KDV oranlarında şu anda indirim yapılması elzem görülmüyor. Bizim yüzde 8, yüzde 1 gibi oran uygulamalarımız var. Sistem bu yönüyle son derece karmaşık. İndirimli orana tabi işlemlerde analizler yapıyoruz. İndirimli oran başlangıçtaki amacı sağlamış mı sağlamamış mı. Oran çalışmasını indirimli oranlarda sadeleşmeye gitmek, farklı kademeleri kaldırmak istiyoruz. Bir üründe KDV'yi yüzde 1'e indirmiş olalım. Yerli üretici yüzde 18'le alıyor, yüzde 1'le satıyor. Oran çalışmasını bir sadeleştirme, yerli işletmeler lehine bir düzenlemeye doğru çevireceğiz" diye konuştu.