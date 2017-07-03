Yerli otomobilde Saab modeli ölü yatırım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil üretimini geçtiğimiz günlerde TOBB'a devretmesiyle birlikte yerli otomobil tartışmaları da başladı. Yerli otomobil üretimi için hükümetin geçtiğimiz yıl aldığı Saab modelinin olmayacağına dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 'Bu otomobille yola çıkmaya gerek yok. Çünkü proje baştan ölü yatırım' dedi

Ali Budak-

Hafif ve teknolojik olmalı

Yerli otomobil üreteceğini açıklayan hükümet yaklaşık 1 yıl önce Saab marka otomobil için Çinli bir firmaya 70 milyon dolar verdiğini ve otomobilin haklarını satın aldığını söyleyen Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili

Üretilecek otomobil yerli değil

Mevcut süreçte Türkiye'nin içten yanmalı motor sürecine dahil olamayacağını vurgulayan Bayır, şöyle devam etti: Çünkü dünyada her 37 saniyede bir araç üretiliyor. Bu rekabetin içinde ülke olarak yer almamız imkansız. Bunu yerine kaliteli, özellikle vatandaşın ve yurtdışının tercih etmesini sağlayacağımız elektrikli ya da hibrit teknolojiye sahip olan bir araç üretmeliyiz. Çok lüks bir araç üretmemeliyiz. Çağımızın şartlarına ve ihtiyaçlarına karşılık verecek aracı üretmek için de Ar-Ge çalışmalarına ve teknolojiye önem vermeliyiz. Zamanında özellikle güneş enerjili ve elektrikli otomobile önem verilmesi için karar kılınmıştı. Ancak gidildi ve yerli otomobil üretimi yapmak yerine bir yerden proje alma yani bir yerde çalınan projenin üretilmesi düşünülüyor. Zaten illa bu aracın üretilmesi noktasında hükümet bir direniş gösterirse o aracın üretilmesi çok zor. Bir kere ekonomik olarak fizibıl değil. Proje kendini kurtarmaz.

Yerli otomobille TOBB ilgileniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip



2030'da dünyada satılan her 100 araçtan 20'sinin elektrikli ya da hibrit olacağına dikkat çeken İduğ, şöyle devam etti: Gelecek burada. Dolayısıyla içten yanmalı motorlar dediğimiz, benzinli ve dizel otomobiller üreten bir ülke olursak rekabet edemeyiz. Çünkü dünya şu anda 37 saniyede otomobil üretiyor. Böyle bir teknolojiyle rekabet etmek enerji kaybıdır. O nedenle gelecek olan elektrikli ve hibrit otomobillere yönelmeliyiz. Otomobil üreteceksek dışarıya da satmamız gerekiyor. Sadece kendi ülkemizde satmamız da yetmez. Türkiye, dünyayla hibrit ve elektrikli otomobillerde rekabet edebilir. Diğerleriyle rekabet edebilecek durumda değil çünkü dünya diğer otomobillerde son noktada. AKP hükümeti yaklaşık bir yıl önce Türkiye'nin yerli otomobil üretimesini sağlamak amacıyla Çinli NEWS firmasına Saab marka otomobilin haklarını yaklaşık 70 milyon dolara satın aldı. Dünyanın hibrit ve elektrik teknolojisine yatırım yaptığı bu süreçte Türkiye'nin içten yanmalı araçlara yatırım yapması tartışma yarattı. Zira, dünyada her 37 saniyede 1 otomobil üretilirken hala içten yanmalı araçlarda rekabet etme planı yapılmayacağı eleştirileri getiriliyor.Yerli otomobil üreteceğini açıklayan hükümet yaklaşık 1 yıl önce Saab marka otomobil için Çinli bir firmaya 70 milyon dolar verdiğini ve otomobilin haklarını satın aldığını söyleyen Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır , 'Hükümet Saab marka otomobilin bütün projelerini 70 milyon dolar karşılığında yaklaşık 8 ay önce satın aldı. O süreçte arabanın kaç kilo olduğunu sordum ve 1800 kilo cevabını aldım. Bu da projenin baştan ölü yatırım olduğunun ispatı. Çünkü 1800 kiloluk bir aracın tüketeceği yakıt çok fazla olur. Eski teknolojiye yapılan bu yatırımın doğru olmadığını söyledik. Zaten hiçbir şirket de bu aracı üretmeye gönüllü olmaz. Artık hem hafif hem de çağın koşullarına uygun araç üretmek zorundayız' dedi.Mevcut süreçte Türkiye'nin içten yanmalı motor sürecine dahil olamayacağını vurgulayan Bayır, şöyle devam etti: Çünkü dünyada her 37 saniyede bir araç üretiliyor. Bu rekabetin içinde ülke olarak yer almamız imkansız. Bunu yerine kaliteli, özellikle vatandaşın ve yurtdışının tercih etmesini sağlayacağımız elektrikli ya da hibrit teknolojiye sahip olan bir araç üretmeliyiz. Çok lüks bir araç üretmemeliyiz. Çağımızın şartlarına ve ihtiyaçlarına karşılık verecek aracı üretmek için de Ar-Ge çalışmalarına ve teknolojiye önem vermeliyiz. Zamanında özellikle güneş enerjili ve elektrikli otomobile önem verilmesi için karar kılınmıştı. Ancak gidildi ve yerli otomobil üretimi yapmak yerine bir yerden proje alma yani bir yerde çalınan projenin üretilmesi düşünülüyor. Zaten illa bu aracın üretilmesi noktasında hükümet bir direniş gösterirse o aracın üretilmesi çok zor. Bir kere ekonomik olarak fizibıl değil. Proje kendini kurtarmaz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın yerli otomobil konusunu iş adamlarının kendi içinde halletmelerini istediğini söyleyen Eski EGODBaşkanı Mustafa İduğ, 'Dolayısıyla STK'lar bu konuda TOBB davetlisi olarak konunun içine yer alacak. Bize de davet gelirse EGOD olarak yer alacağız. Konu hakkındaki fikir ve görüşlerimizi ortaya koyacağız. Zaten temsilcimiz de TOBB Başkan Yardımcısı ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'dır. Bu konuda EBSO önderliğinde EGOD olarak Türkiye'nin yerli otomobil konusunda yapması gerekenleri açıklayacağız' dedi.2030'da dünyada satılan her 100 araçtan 20'sinin elektrikli ya da hibrit olacağına dikkat çeken İduğ, şöyle devam etti: Gelecek burada. Dolayısıyla içten yanmalı motorlar dediğimiz, benzinli ve dizel otomobiller üreten bir ülke olursak rekabet edemeyiz. Çünkü dünya şu anda 37 saniyede otomobil üretiyor. Böyle bir teknolojiyle rekabet etmek enerji kaybıdır. O nedenle gelecek olan elektrikli ve hibrit otomobillere yönelmeliyiz. Otomobil üreteceksek dışarıya da satmamız gerekiyor. Sadece kendi ülkemizde satmamız da yetmez. Türkiye, dünyayla hibrit ve elektrikli otomobillerde rekabet edebilir. Diğerleriyle rekabet edebilecek durumda değil çünkü dünya diğer otomobillerde son noktada.