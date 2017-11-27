Yoksulluk sınırı 5 bin 106 TL'ye yükseldi!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş), hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı Kasım ayında, geçen yıla göre yüzde 10.6 artışla 5 bin 106 liraya çıktı

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, gıda enflasyonu Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 1.50 arttı, ve dört kişilik bir ailenin açlık sınırı da 1,567 liraya çıktı.



Türk-İş verilerine göre, geçen yıl Kasım ayında açlık sınırı 1,416 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 615 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,544 lira, yoksulluk sınırı 5 bin 30 liraydı.



Rapora göre geçtiğimiz ay ortalama 3.61 lira olan ortalama sebze kilogram fiyatı Kasım'da 3.98 liraya yükseldi. Rapora göre et fiyatlarında da belirli bir miktar gerileme yaşandı.



Türk-İş açıklamasında, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 33 lira, yılbaşına göre 135 lira ve geçen yılın aynı ayına göre 151 lire artış gösterdi. Yoksulluk sınırı tutarı ise son bir ayda 75 lira, yılbaşına göre 441 ve geçen yılın Kasım ayına göre 491 lira arttı" denildi ve şöyle denildi:



"Önümüzdeki ay, 2018 yılında ülkede geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar -mutat olduğu üzere- yürütülecektir.



"Halen aile bireyleri dikkate alınmadan, tek bir işçi için hesaplanan aylık net asgari ücret 1,404 lira olmasına karşın, Türk-İş tarafından bekar bir işçi için hesaplanan yaşam maliyeti günümüzde aylık net 1.949 liraya yükseldi.



"Aile faktörü dikkate alınmadan sadece bir kişinin yapması gereken harcama tutarı ile mevcut asgari ücret arasındaki fark ücretli çalışanların geçim koşullarını yansıtan önemli bir gösterge olmaktadır.



"Aradaki fark giderilmeden var olan asgari ücrete hedeflenen enflasyon temel alınarak aynı oranda veya birkaç puan üzerinde ücret zammı yapılması yoksulluğun sürmesi anlamındadır."