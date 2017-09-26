Yorgancılar: Almanya ile ilişkiler normalleşmeli

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, Almanya’da Merkel’in seçimi önde tamamlamasının yanında ırkçı partinin yeniden meclise girdiğini söylerken, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkinin ülke menfaatleri açısından normalleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ‘Almanya koalisyon hükümeti ile devam edecek. İki ülke arasındaki diyalogun eski haline getirilmesi gerekiyor’ dedi

Ali Budak- Ege Bölgesi Sanayi Odası Eylül Ayı olağan Meclis toplantısı Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Bütün sınav sistemleri kaldırılsın

Eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin önemli olduğunu ve sonuçlarının 5-6 yıl içinde alınabileceğini belirten Esen, ‘Ancak bu sürenin sonunda başarılı olup olmadığını belirleyebilirsiniz. TEOG sisteminin kaldırılması bizi memnun etti. Umarım yerine başka bir sınav sistemi getirilmez. Bütün sınav sistemlerinin kaldırılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Umarım üniversitelere girişte de sınav sistemi kaldırılır’ diye konuştu.

‘Referandum yok hükmündedir’

Dünyadaki son gelişmeler ışığında yılın son çeyreğini ekonomik ve politik olarak zor bir sürecin içinde bulunulduğunu belirten Esen, şöyle devam etti: Küresel ve bölgesel ölçekte gerilim tırmanıyor. Kuzey Kore’den, sınır coğrafyamızdaki belirsizliklere, AB ile olan ilişkilerimizden mültecilere kadar oldukça hassas dengelerin gündemde olacağı bir dönemin içindeyiz.

Sanayiye yatırım arttırılmalı

Eylül ayında 2’nci çeyrek büyümenin yüzde 5,1 olarak açıklandığını ifade eden Yorgancılar, şöyle devam etti: Üçüncü çeyrekte daha yüksek bir büyüme hızı beklenmektedir. Sürdürülebilir büyüme için her zaman altını çizdiğimiz husus, sanayi yatırımları ile büyümenin sağlanmasıdır. Aksi takdirde zikzak çizgilerle devam eden büyüme grafiğinden kurtulamayız. Özellikle de istihdam dostu büyüme için imalat sanayi yatırımlarının önemini hiç unutmamalıyız. 3’üncü çeyrek büyümede etkili olması beklenen vergi indirimlerinde son haftaya girdik. Dayanıklı tüketim mallarının üretiminden ve Kredi Garanti Fonu kullanımından bu etkiyi çok net görebiliyoruz. Piyasayı hareketlendirmek adına atılan bu adımlar kuşkusuz işe yaramıştır. Bunun yanında Almanya ile ilişkinin ülke menfaatleri açısından normalleştirilmesi gerekiyor. Bu son derece önem taşıyor. Almanya koalisyon hükümeti ile devam edecek. Bu yeni süreçte iki ülke arasındaki diyalogun eski haline getirilmesi gerekiyor.

‘İzmir kentsel dönüşümün en önce ele alınması gereken şehir’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin İzmir toplantısına katıldığını burada bakanın kamu kurumlarının ellerinde bulunan sosyal tesislerin kentsel dönüşüme aktarılacağını belirttiğini hatırlatan Yorgancılar, ‘İzmir kentsel dönüşümde en önce ele alınması gereken şehir. Çünkü yapılarımız eski. Çünkü yapılarımız o dönemde belediyelerin verdiği şartlara göre yapılmış. Bodrum’da olduğu gibi İzmir’de arka arkaya depremler olsa İzmir’deki binalar ne kadar dayanır. Biz kentsel dönüşüm konusunu konuşuyoruz sonra raflarda bekliyor. Devletimizin burada kentsel dönüşüm politikasını devam ettirmesi gerekiyor’ dedi.

‘Marble İzmir’in göz bebeği’

Marble Uluslararası Doğal Taş ve Teknoloji Fuarı’nın İzmir’in gözbebeği olduğunu söyleyen Yorgancılar, şöyle konuştu: Fuar 4 gün sürüyor. Kurulum ve toplanmayla birlikte şehre 10 günlük geliri oluyor. Taksi, otel, restoran gibi tümüyle bakılınca İzmir’e muazzam gelir getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yeni fuar alanında yıl boyunca bu ölçekte 30 fuarın yapıldığı durumda İzmir’e yapacağı katkıyı düşünün. Mermer fuarını başka şehirlere almak isteyen şirketler var. Muhtelif yöntemlerle bu fuarı buradan uzaklaştırmak istiyorlar. Başka sektörde başka bir fuar yapın. Bu sektörde dünyada fuar yapan ve marka olmuş 3 şehir var biri de İzmir. Mermer fuarını İzmir’de devam ettirmeye gayret edeceğiz. - Ege Bölgesi Sanayi Odası Eylül Ayı olağan Meclis toplantısı Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) toplantı salonunda gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı organların seçimlerinin ertelenmesine değinen EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, yönetim seçiminin sürpriz şekilde ertelendiğini belirterek, ‘Bütün planlarımız değişti. Seçimlerin 2018’in nisan ayına ertelenmesi umarım hayırlı olur. 2018 yılına kadar görevimizi sürdüreceğiz’ dedi.Eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin önemli olduğunu ve sonuçlarının 5-6 yıl içinde alınabileceğini belirten Esen, ‘Ancak bu sürenin sonunda başarılı olup olmadığını belirleyebilirsiniz. TEOG sisteminin kaldırılması bizi memnun etti. Umarım yerine başka bir sınav sistemi getirilmez. Bütün sınav sistemlerinin kaldırılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Umarım üniversitelere girişte de sınav sistemi kaldırılır’ diye konuştu.Dünyadaki son gelişmeler ışığında yılın son çeyreğini ekonomik ve politik olarak zor bir sürecin içinde bulunulduğunu belirten Esen, şöyle devam etti: Küresel ve bölgesel ölçekte gerilim tırmanıyor. Kuzey Kore’den, sınır coğrafyamızdaki belirsizliklere, AB ile olan ilişkilerimizden mültecilere kadar oldukça hassas dengelerin gündemde olacağı bir dönemin içindeyiz. Almanya seçimleri ile bitmesini umduğumuz gerginlik ne yazık ki, Merkel’in son açıklaması ile azalmayacak bir görüntü vermekte. Dün itibari ile seçimler tamamlandı. Merkel, güç kaybetse de önde tamamlarken, ‘ülkeyi yeniden alacağız’ diyen ırkçı partinin Meclise girmesi de yenidünya gerçeği olarak karşımızda. Diğer yandan bugün bölgeyi yeniden çatışma ortamına sürükleyebilecek bir referandum söz konusu. Bizim için referandum yok hükmündedir.Eylül ayında 2’nci çeyrek büyümenin yüzde 5,1 olarak açıklandığını ifade eden Yorgancılar, şöyle devam etti: Üçüncü çeyrekte daha yüksek bir büyüme hızı beklenmektedir. Sürdürülebilir büyüme için her zaman altını çizdiğimiz husus, sanayi yatırımları ile büyümenin sağlanmasıdır. Aksi takdirde zikzak çizgilerle devam eden büyüme grafiğinden kurtulamayız. Özellikle de istihdam dostu büyüme için imalat sanayi yatırımlarının önemini hiç unutmamalıyız. 3’üncü çeyrek büyümede etkili olması beklenen vergi indirimlerinde son haftaya girdik. Dayanıklı tüketim mallarının üretiminden ve Kredi Garanti Fonu kullanımından bu etkiyi çok net görebiliyoruz. Piyasayı hareketlendirmek adına atılan bu adımlar kuşkusuz işe yaramıştır. Bunun yanında Almanya ile ilişkinin ülke menfaatleri açısından normalleştirilmesi gerekiyor. Bu son derece önem taşıyor. Almanya koalisyon hükümeti ile devam edecek. Bu yeni süreçte iki ülke arasındaki diyalogun eski haline getirilmesi gerekiyor.Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin İzmir toplantısına katıldığını burada bakanın kamu kurumlarının ellerinde bulunan sosyal tesislerin kentsel dönüşüme aktarılacağını belirttiğini hatırlatan Yorgancılar, ‘İzmir kentsel dönüşümde en önce ele alınması gereken şehir. Çünkü yapılarımız eski. Çünkü yapılarımız o dönemde belediyelerin verdiği şartlara göre yapılmış. Bodrum’da olduğu gibi İzmir’de arka arkaya depremler olsa İzmir’deki binalar ne kadar dayanır. Biz kentsel dönüşüm konusunu konuşuyoruz sonra raflarda bekliyor. Devletimizin burada kentsel dönüşüm politikasını devam ettirmesi gerekiyor’ dedi.Marble Uluslararası Doğal Taş ve Teknoloji Fuarı’nın İzmir’in gözbebeği olduğunu söyleyen Yorgancılar, şöyle konuştu: Fuar 4 gün sürüyor. Kurulum ve toplanmayla birlikte şehre 10 günlük geliri oluyor. Taksi, otel, restoran gibi tümüyle bakılınca İzmir’e muazzam gelir getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yeni fuar alanında yıl boyunca bu ölçekte 30 fuarın yapıldığı durumda İzmir’e yapacağı katkıyı düşünün. Mermer fuarını başka şehirlere almak isteyen şirketler var. Muhtelif yöntemlerle bu fuarı buradan uzaklaştırmak istiyorlar. Başka sektörde başka bir fuar yapın. Bu sektörde dünyada fuar yapan ve marka olmuş 3 şehir var biri de İzmir. Mermer fuarını İzmir’de devam ettirmeye gayret edeceğiz.