Yorgancılar: Büyüme sürdürülebilir olmalı

Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamdan dolayı 3'üncü çeyrekte yüzde 11 büyümenin çok önemli olduğuna vurgu yapan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar 'Ulusal ve küresel gelişmeler ışığında, bizim altını çizdiğimiz husus sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi. Hedefe ulaşmanın yolu ise üretmekten, özellikle de yenilenmekten geçiyor' dedi

Ali Budak- Ege Bölgesi Sanayi Odası (

Dijitalleşme ve yapay zeka

Üreten ve bu süreçte yenilenen ülkelerin pozitif yönde ayrışmaya devam ettiğini belirten Yorgancılar, şöyle devam etti: 'Israrla altını çizdiğim Sanayi 4.0 sürecinde bugün, dijitalleşme ve yapay zekada son dönemde atak yapan ülke örnekleri var. Ama bunlar tahmin ettiğiniz gibi Çin, Hindistan veya ABD değil. Bunlar 4 Arap ülkesi (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai ve Katar) ve bir AB ülkesi (Estonya). Burada üzücü olan biz yazılım sektöründeki vergisel sorunları henüz çözememişken, piyasada yeterli sayıda yazılımcı bulunamazken, ülkelerin geldiği seviyedir. Bu ülkeler bu alanda önemli ölçüde yol aldı. Türkiye'yi bütün dünyayla entegre yapabilmek için dijitalleşmek şart. Ülkeler yapay zeka ile ilgili ciddi yatırımlar yaparken, Birleşmiş Milletler (BM), yapay zekayla ilgili gelişmeleri ve tehditleri incelemek için Hollanda'nın Lahey kentinde bir merkez kurdu. Yapay Zeka ve Robotlar adıyla kurulan bu merkezde, otonom robotlar konusundaki teknolojik ilerlemelerden kitlesel işsizliğe ve olası risklere kadar birçok konu araştırılacak.'

'ABD ile görüş ayrılıkları giderilmeli'

Türkiye'nin son dönemde ABD ile yaşadığı askeri ve siyasi ilişkilerdeki gerilime dikkat çeken Yorgancılar, iki ülke arasındaki ilişkilerde ekonomiyi canlandırmak gerektiğini ve bu hedefle geçen ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında ABD'yi ziyaret ettiklerini belirtti. TOBB heyeti olarak; ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odası ve ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşmeler yaptıklarını ifade eden Yorgancılar, 'Görüş ayrılıklarının giderilmesi yönündeki işbirliği ve diyalog kurma isteği bizleri umutlandırdı. ABD Ticaret Odası ile başta serbest ticaret anlaşması olmak üzere, ikili ticaret ve yatırım önündeki sorunların ve işbirliği imkanlarının ele alınacağı ortak çalışmaları sürdürme kararı aldık' diye konuştu. n Ali Budak

İzmir hak ettiği tabloda değil

Üçüncü çeyrekte, yüzde 11 oranında büyüme yakalamış olmanın yüzleri güldürdüğünü dile getiren EBSO Meclis Başkan Vekili Hakkı Attaroğlu, 2017 yıllık büyüme beklentisinin olumlu olması, kendilerini rehavete sürüklememesi konusunda uyararak şöyle konuştu: 'Enflasyon oranındaki yükseliş bizleri endişelendiriyor. Kredi faiz oranlarının geldiği seviye sanayiciyi yatırım yapamaz duruma getirdi. 2018 yılında bunlar mutlaka değerlendirilmelidir. Diğer yandan yerli otomobil üretimiyle ilgili başlatılan hamle bizlere moral oldu. Kentimiz açısından da özellikle uluslararası yatırımların ve turizmin duraksadığı bir yıl geçirdik. Bu, her ne kadar küresel ve ulusal politik olayların doğal bir neticesi olsa da güzel İzmir'imizin hak ettiği bir tablo değildir. 2018 yılının bu açıdan İzmir'e bol şans getirmesini diliyorum.' - Ege Bölgesi Sanayi Odası ( EBSO ) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar , Türkiye'nin 2017 yılı 3'üncü çeyrekte yüzde 11 büyüdüğünü ve dünyada ilk sıraya yerleştiğini dile getirerek, inşaat sektörünün imalat sanayisinden daha fazla büyümesine rağmen büyümeye katkısının daha az olduğunu vurguladı. Yorgancılar, 'Baktığımızda, imalat yüzde 15,2, tarım sektörü yüzde 2,8, sanayi sektörü yüzde 14,8, hizmetler yüzde 20,7 ve inşaat sektörü yüzde 18,7 büyümüştür. İnşaat sektörü imalat sanayiden daha fazla büyürken, büyümeye katkısı daha az oldu. 2017 yılı genelinde içerde gerginleşen dış politikamız, AB üyelik sürecinde yaşanan sıkıntılar, bitmeyen Ortadoğu sorunları, Türkiye algısının olumsuzlaşması, doğrudan yabancı yatırımcının ilgisinin azalması, devam eden güvenlik sorunları, olası küresel risklerle birlikte içerde kur ve enflasyon baskısı karşısındaki bu büyüme önemlidir. Ulusal ve küresel gelişmeler ışığında, bizim altını çizdiğimiz husus sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesidir. Hedefe ulaşmanın yolu üretmekten, özellikle de yenilenmekten geçiyor' dedi.Üreten ve bu süreçte yenilenen ülkelerin pozitif yönde ayrışmaya devam ettiğini belirten Yorgancılar, şöyle devam etti: 'Israrla altını çizdiğim Sanayi 4.0 sürecinde bugün, dijitalleşme ve yapay zekada son dönemde atak yapan ülke örnekleri var. Ama bunlar tahmin ettiğiniz gibi Çin, Hindistan veya ABD değil. Bunlar 4 Arap ülkesi (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai ve Katar) ve bir AB ülkesi (Estonya). Burada üzücü olan biz yazılım sektöründeki vergisel sorunları henüz çözememişken, piyasada yeterli sayıda yazılımcı bulunamazken, ülkelerin geldiği seviyedir. Bu ülkeler bu alanda önemli ölçüde yol aldı. Türkiye'yi bütün dünyayla entegre yapabilmek için dijitalleşmek şart. Ülkeler yapay zeka ile ilgili ciddi yatırımlar yaparken, Birleşmiş Milletler (BM), yapay zekayla ilgili gelişmeleri ve tehditleri incelemek için Hollanda'nın Lahey kentinde bir merkez kurdu. Yapay Zeka ve Robotlar adıyla kurulan bu merkezde, otonom robotlar konusundaki teknolojik ilerlemelerden kitlesel işsizliğe ve olası risklere kadar birçok konu araştırılacak.'Türkiye'nin son dönemde ABD ile yaşadığı askeri ve siyasi ilişkilerdeki gerilime dikkat çeken Yorgancılar, iki ülke arasındaki ilişkilerde ekonomiyi canlandırmak gerektiğini ve bu hedefle geçen ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında ABD'yi ziyaret ettiklerini belirtti. TOBB heyeti olarak; ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odası ve ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşmeler yaptıklarını ifade eden Yorgancılar, 'Görüş ayrılıklarının giderilmesi yönündeki işbirliği ve diyalog kurma isteği bizleri umutlandırdı. ABD Ticaret Odası ile başta serbest ticaret anlaşması olmak üzere, ikili ticaret ve yatırım önündeki sorunların ve işbirliği imkanlarının ele alınacağı ortak çalışmaları sürdürme kararı aldık' diye konuştu. n Ali BudakÜçüncü çeyrekte, yüzde 11 oranında büyüme yakalamış olmanın yüzleri güldürdüğünü dile getiren EBSO Meclis Başkan Vekili Hakkı Attaroğlu, 2017 yıllık büyüme beklentisinin olumlu olması, kendilerini rehavete sürüklememesi konusunda uyararak şöyle konuştu: 'Enflasyon oranındaki yükseliş bizleri endişelendiriyor. Kredi faiz oranlarının geldiği seviye sanayiciyi yatırım yapamaz duruma getirdi. 2018 yılında bunlar mutlaka değerlendirilmelidir. Diğer yandan yerli otomobil üretimiyle ilgili başlatılan hamle bizlere moral oldu. Kentimiz açısından da özellikle uluslararası yatırımların ve turizmin duraksadığı bir yıl geçirdik. Bu, her ne kadar küresel ve ulusal politik olayların doğal bir neticesi olsa da güzel İzmir'imizin hak ettiği bir tablo değildir. 2018 yılının bu açıdan İzmir'e bol şans getirmesini diliyorum.'

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