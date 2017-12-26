Yorgancılar: Büyüme sürdürülebilir olmalı

Dijitalleşme ve yapay zeka
Üreten ve bu süreçte yenilenen ülkelerin pozitif yönde ayrışmaya devam ettiğini belirten Yorgancılar, şöyle devam etti: 'Israrla altını çizdiğim Sanayi 4.0 sürecinde bugün, dijitalleşme ve yapay zekada son dönemde atak yapan ülke örnekleri var. Ama bunlar tahmin ettiğiniz gibi Çin, Hindistan veya ABD değil. Bunlar 4 Arap ülkesi (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai ve Katar) ve bir AB ülkesi (Estonya). Burada üzücü olan biz yazılım sektöründeki vergisel sorunları henüz çözememişken, piyasada yeterli sayıda yazılımcı bulunamazken, ülkelerin geldiği seviyedir. Bu ülkeler bu alanda önemli ölçüde yol aldı. Türkiye'yi bütün dünyayla entegre yapabilmek için dijitalleşmek şart. Ülkeler yapay zeka ile ilgili ciddi yatırımlar yaparken, Birleşmiş Milletler (BM), yapay zekayla ilgili gelişmeleri ve tehditleri incelemek için Hollanda'nın Lahey kentinde bir merkez kurdu. Yapay Zeka ve Robotlar adıyla kurulan bu merkezde, otonom robotlar konusundaki teknolojik ilerlemelerden kitlesel işsizliğe ve olası risklere kadar birçok konu araştırılacak.'
'ABD ile görüş ayrılıkları giderilmeli'
Türkiye'nin son dönemde ABD ile yaşadığı askeri ve siyasi ilişkilerdeki gerilime dikkat çeken Yorgancılar, iki ülke arasındaki ilişkilerde ekonomiyi canlandırmak gerektiğini ve bu hedefle geçen ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında ABD'yi ziyaret ettiklerini belirtti. TOBB heyeti olarak; ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odası ve ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşmeler yaptıklarını ifade eden Yorgancılar, 'Görüş ayrılıklarının giderilmesi yönündeki işbirliği ve diyalog kurma isteği bizleri umutlandırdı. ABD Ticaret Odası ile başta serbest ticaret anlaşması olmak üzere, ikili ticaret ve yatırım önündeki sorunların ve işbirliği imkanlarının ele alınacağı ortak çalışmaları sürdürme kararı aldık' diye konuştu. n Ali Budak
İzmir hak ettiği tabloda değil
Üçüncü çeyrekte, yüzde 11 oranında büyüme yakalamış olmanın yüzleri güldürdüğünü dile getiren EBSO Meclis Başkan Vekili Hakkı Attaroğlu, 2017 yıllık büyüme beklentisinin olumlu olması, kendilerini rehavete sürüklememesi konusunda uyararak şöyle konuştu: 'Enflasyon oranındaki yükseliş bizleri endişelendiriyor. Kredi faiz oranlarının geldiği seviye sanayiciyi yatırım yapamaz duruma getirdi. 2018 yılında bunlar mutlaka değerlendirilmelidir. Diğer yandan yerli otomobil üretimiyle ilgili başlatılan hamle bizlere moral oldu. Kentimiz açısından da özellikle uluslararası yatırımların ve turizmin duraksadığı bir yıl geçirdik. Bu, her ne kadar küresel ve ulusal politik olayların doğal bir neticesi olsa da güzel İzmir'imizin hak ettiği bir tablo değildir. 2018 yılının bu açıdan İzmir'e bol şans getirmesini diliyorum.'