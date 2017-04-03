Yorgancılar'dan Bakan'a dış politika mesajı: Yatırımcıyı da etkiliyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin izlediği dış politikanın yabancı yatırımlar ve turizm açısından sanayiciler açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. ABD, Avrupa Birliği ve Rusya’da yaşanan gelişmelerden örnekler veren Yorgancılar, huzur, güven, istikrar ve hukukun üstünlüğüne dikkat çekti.
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetimi, İzmir programı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. EBSO Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile EBSO Meclisi’ndeki kadın üyelerin de yer aldığı buluşmada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na bir sunum yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, dünyadaki Türkiye algısını gündeme getirdi. AB ve ABD’de yükselen aşırı sağ eğilimin Türklere ve Müslümanlara karşı rahatsızlık boyutunda olduğunu hatırlatan Yorgancılar, turist, fuar ve kongre sayısının azaldığını, yatırımcıların gelmek istemediğini, ABD ve İngiltere uçuşlarında elektronik alet yasağının da ekonomik anlamda yeni bir engel teşkil ettiğini ifade etti. 24 Kasım 2015’te Rus uçağının Türkiye tarafından düşürülmesiyle başlayan süreçte turizm, dış ticaret ve yatırımların olumsuz etkilenmesini de örnek gösteren Yorgancılar, “Dış ticaret rakamlarımız komşularımızla neden sıfır sorun politikasının gereğini ortaya koyuyor. Türkiye dış ticaretinin yüzde 48’ini AB ülkeleriyle, yüzde 22’sini yakın ve orta doğu ülkeleriyle yapıyor. Uluslararası doğrudan yatırımlarda AB’nin payı yüzde 58, ülkemize gelen turistler içinde de yüzde 52” dedi.
Ender Yorgancılar, küresel işbirliği alanında AB ile ABD arasında imzalanması hedeflenen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP), Şanghay Beşlisi, AB ile Kanada arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması CETA, Asya Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi FTAAP, 16 Asya ülkesi arasında TTIP’e alternatif olarak üretilen genişletilmiş bölgesel işbirliği RCEP, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan ve Karadeniz’den boru hattı geçirilmesini sağlayan enerji işbirliği Türk Akım projeleri ile AB’nin Japonya ile devam eden serbest ticaret anlaşması görüşmelerini örnek gösterirken, “Bu dönemde ticaret müşavirlikleri çok önemli. Türkiye’nin 110 ülkede 160, merkez ve 4 ofiste 128 ticaret müşaviri görev yapıyor. Bu sayının artması, ticaret müşavirlerinin işadamı mantığıyla çalışması büyük önem taşıyor” diye konuştu.
EBSO Yönetim Kurulu ile toplantıda hazır bulunan üyeler de, uluslararası ekonomik ilişkiler açısından yabancı ülkelerde yaşadıkları sorunları, Türkiye’ye gelmek istemeyen yatırımcıları, alıcıları, anlaşmaları iptal eden markaları örneklerle aktarırken, dış dünyada Türkiye’ye yönelik algının düzelmesi gerektiğini savundu.
Çavuşoğlu: Sanayicinin ve ihracatçının yanındayız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, dünyanın en zor coğrafyasında yer alan Türkiye’nin ideal, huzurlu ve istikrarlı bir ülke olduğunu savundu. Türkiye’nin gezi olaylarından 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil dış dünyada algısı kötüye kullanılan pekçok olayı bertaraf ettiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, “Bizim hiçbir ülke ile ilişkilerimizi bozmak için tek bir adımımız yok. Uçak olayında Rusya ile hiçbir sert adım atmadık, İsrail ile ilişkilerimizi düzeltmek için çok uğraştık. Etrafımızda bir terör kantonu olmasın diye şehitler verdik. Yakın coğrafyamızdaki ülkelere en çok katkıyı biz yaptık. Bu coğrafyada herkesle ilişkilerimiz iyi olmalı” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki çeyrekte ekonomik olarak küçüldüğünü ancak sonrasında büyüme trendine girdiğini belirtirken, “Herşeye rağmen 2016’da yüzde 2.9 büyüdük. Bu rakam AB için hayal. Cazibe Merkezi olarak ilan edilen 23 ilde teşvikli yatırımların tutarı 10 milyar lirayı geçti. İstihdamda 400 binlik kayıp kapatıldı, üstüne 112 bin ilave oldu. Sanayicilerin, KOBİ’lerin kredilerine KGF ile teminat veriyoruz. Golf Turizmi Sempozyumu gibi uluslararası etkinliklerle de turizm ve yabancı sermaye açısından güvensizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik etkinlikler düzenliyoruz. AB ülkelerinden rezervasyonlarda artış başladı. Rusya, Ukrayna, İran, İsrail gibi ülkelerden turist sayıları artıyor, İsrail gazının ve petrolünün Türkiye üzerinden dünyaya açılmasını konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin çok yönlü ve proaktif bir dış politika izlediğini vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:
“Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle diplomatik ilişkilerimizi güçlendirmeye, temsil edilmediğimiz ülkelerde büyükelçilikler açmaya çalışıyoruz. Büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımız sizlerin evidir. Ticaret müşavirlerimiz yatırımların artması için sizlerle birlikte çalışıyor. Türkiye’nin ticareti artsın diye vize kolaylıkları getiriyoruz. Türk Hava Yolları’nı Türkiye’yi tanıtsın diye her yere gönderiyoruz. Ticarette engeller kalksın diye serbest ticaret anlaşmaları imzalıyoruz. STA imzalayamadığımız ülkelerle tercihli ticaret anlaşmaları yapıyoruz. Latin Amerika, Orta Amerika ülkeleriyle görüşüyoruz. Afrika’daki 5 bölgesel örgütle STA görüşmeleri yürütüyoruz. Ticaret Komiteleriyle ilişkiler ağını güçlendiriyoruz. Bütün bunlar bizim yaptığımız açılımlarla oluyor. Türkiye’nin sıçrama yapması için hepimiz çok çalışmalıyız.”
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ziyaret anısı olarak Ay-Yıldızlı vazo armağan etti.