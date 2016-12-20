Yorgancılar'dan suikasta kınama: Çok açık bir oyun

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un suikast sonucu öldürülmesini kınadı

Bu hain saldırının Türkiye ile Rusya’nın ortaklığını, gelecek hedeflerini ve stratejik birlikteliğini sekteye uğratmaya, Türkiye’nin güvensiz bir ülke imajını güçlendirmeye yönelik bir oyun olduğunu vurgulayan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, şu açıklamayı yaptı:

“3,5 yıldır Rusya'nın Ankara Büyükelçisi görevini yürüten Andrey Karlov'un başkentimizin merkezinde suikast sonucu öldürülmesinden büyük üzüntü ve şaşkınlık yaşamaktayız.

Rusya bizim hem ekonomik ve hem de siyasi açıdan çok önemli stratejik partnerimizdir. Geçen sene yaşadığımız uçak krizinin ardından liderlerimizin samimi gayretleri ile normalleşmeye doğru gidilirken, bu hain saldırı iki ülkenin ortaklığını, gelecek hedeflerini, stratejik birlikteliğini sekteye uğratmaya, Türkiye’nin güvensiz bir ülke imajını güçlendirmeye yönelik çok açık bir oyundur.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde olağanüstü çaba gösteren Andrey Karlov’a Allahtan rahmet, ailesine ve Rusya’ya başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”