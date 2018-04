Yorgancılar: Dolar artık 4 liranın altına düşmez

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar gerçekleştirilen komite seçimlerinin ardından yeniden başkanlığa adaylığını açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında dövizdeki yükselişin Çin ve Amerika’nın karşılıklı ticari restleşmesi sonucu yaşandığını belirten Yorgancılar, ‘Döviz gelirin yoksa hiçbir zaman dövizle borçlanmayacaksın. Çünkü dolar artık eskisi gibi 3,80’lere düşmez. Bakılacak olan rakam artık 4 liradır. Bundan sonra 10 kuruş ya iner ya da çıkar’ dedi

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ege Bölgesi Sanayi Odası ( EBSO ) seçim sonuçlarını İzmir İl Seçim Kurulu’na verildiğini ve artık seçim sonuçlarının kesinleştiğini söyleyen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar , seçimlerin ardından yeniden başkanlığa adaylığını açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Yorgancılar, görevde olduğu 9 yıllık süreyi değerlendirirken, ‘İzmir’e önemli katkı koyduğumuzu düşünüyorum’ dedi. Yönetim kurulu listesi oluştururken de geçmiş dönemlere benzer bir yol izleyeceğini ifade eden Yorgancılar uyum vurgusu yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ndeki başkan yardımcılığı görevi özelinde de konuşan Yorgancılar, öte yandan doların yükselişi, terörün küresel yönü ve Afrin Operasyonu üzerinden de net mesajlar verdi.Seçim sonuçlarının İl Seçim Kurulu’na verildiğini ve seçimlerin kesinleştiğini söyleyen Yorgancılar, ‘Çarşamba günü yönetim kurulu üyelerini, odalar birliği delegelerini ve disiplin kurulu üyelerini yasal olarak seçmemiz gerekiyor. İlk yeni meclis toplantısını gerçekleştirip bu dönemin çalışmalarına başlayacağız. Bugüne kadar başkanlık konusuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştım. Meclise seçildikten sonra bu açıklamayı yapmayı uygun gördüm. Önümüzdeki bir dönem daha görev almak için yönetim kurulu listesini hazırlayıp meclis üyesi arkadaşlarımın onayına sunacağım. Gerek İzmir’de gerek Ankara’da bundan önceki 9 yılda yaptığımız gibi sanayicinin sorunlarını çözmeye çalışacağım. İzmir’in sanayileşmesi için çaba göstereceğiz. İnşallah bundan önce olduğu gibi uyumlu bir meclis olur. İzmir’e şimdiye kadar önemli bir katkı koyduk bundan sonra da bu katkıya devam edeceğiz’ diye konuştu.Bir önceki yönetim kurulunda yer alan Cemal Altıntaş’ın komite seçimlerini kaybetmesi hakkında da Yorgancılar, şunları söyledi: Cemal Altıntaş kaybetti ama bu bir yarıştır. Biri kazanacak biri kaybedecek. Ancak tek kazanan EBSO’dur. Arkadaşların hepsi EBSO’ya hizmet etmek için aday oluyor. Bu bir bayrak yarışıdır. Bundan sonra da Cemal Altıntaş’tan faydalanmaya devam edeceğim. Bunun yanı sıra yeni yönetim kuruluyla ilgili olarak bugün herhangi bir şey söylemek doğru değil. Ancak bütün arkadaşları kucaklayıcı bir tavırda olacağım. Benim için huzur her şeyin önünde gelir. Kavganın ya da münakaşanın olmadığı ve tamamen ortak akılla doğruyu bulmaya çalışan bir meclisimiz vardı. Aynı meclisi yeniden oluşturacağız. Bunun dışında meclis başkanımız Salih Esen ile de çok uyumlu çalıştık ve çalışmayı sürdürmek isteriz.Seçimlerde 1 kadının komitesinden seçilip meclise girmesini de değerlendiren Yorgancılar, ‘Kadın üye sayısı daha önceki 4 yılda artmıştı. 8’e kadar çıktığı oldu. Ama kadınların da aday olması lazım. Onlar aday olmazsa yer alamazlar. Işın hanım seçildi. Mustafa Dirin’in kızı gelirse iki kadın aday olacak. EBSO’da yerleri her zaman hazır. Kadının toplumdaki nüfus oranı yüzde 50,5 iken gerek iş dünyasında gerek sivil toplumda erkekler kadar yer alması lazım. Ama bunun için de aday olmaları gerekiyor. Odalar birliğinde kadın sayılarının arttırılmasıyla ilgili bir yasa yok. Aday olacak ve seçilirse de görev alacak. Daha önce meclis başkan vekilimiz kadındı. Onlara öncelik tanıyan bir anlayışı savunuyorum. Ama aday olup meclise gelmezlerse yapacak bir şey yok’ dedi.Türkiye’deki bütün oda ve borsaların seçimi yapıldıktan sonra TOBB’un seçiminin yapılacağını söyleyen Yorgancılar, ‘Türkiye’deki bütün oda ve borsa seçimleri dittikten sonra TOBB’da seçimini yapacak. Önümüzdeki Mayıs ayında genel kurulu olur. TOBB’da görev konusunda ise Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun kiminle beraber çalışmak isteyeceği karar verecek. Bana da görev verilirse Ege Bölgesi’ni temsil etmek için elimden geleni yaparım’ ifadelerini kullandı.Yerli aracı bütün illerin kendine istemesinin doğal olduğunu belirten Yorgancılar, şöyle konuştu: Aracı her şehrin kendisine istemesi gayet normal. Biz de aday olduk. Arabayı üretecek olan şirketler birliği ise bir CEO belirledi. Araç konusunda ise fizibilite çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma bittikten sonra arabanın nerede yapılacağına karar verilecek. Yani yerli araba da henüz etüt safhasındayız. Hangi parça yerli olacak hangi parça ithal edilecek, araba binek mi ticari mi olacak, akülü mü olacak benzinle mi çalışacak gibi bir sürü kriter var. İdeal araba fabrikasının yıllık 100 binin üzerinde üretim yapması gerekiyor. Yapılacak olan fizibilite çalışmaları sonucunda her şey ortaya çıkar. Bunlar için de en az 1 yıla ihtiyaç var.Yorgancılar, kentteki kulislerde adının zaman zaman İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla anılması özelinde de konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kendinden sonraki dönem için Yorgancılar ismine sıcak baktığının kulislerde dile getirilmesinin hatırlatılması üzerine konuşan Yorgancılar, ‘Şu an EBSO başkanıyım. Önümüzdeki dönem için de başkanlığa adaylığımı koydum. Birinci derecedeki önceliğim sanayicini sorunlarını çözmektir’ şeklinde konuştu.Türkiye’nin çok karışık bir coğrafyada yaşadığını ve sürekli olarak komşularının değiştiğini belirten Yorgancılar, ‘Güneydoğu’da İran, Irak ve Suriye vardı. Bugün bu sınırlar farklı grupların eline geçti. Savaş, ihracatımızı engelliyor. Afrin çıkarması doğrudur. Burada Türkiye üzerinde oynanan oyunlar ve sınır kenarımızda terör örgütü vardı. Türkiye’nin hiçbir zaman için o topraklarda gözü yok. Tek arzu ettiğimiz şey askerlerin bir an evvel kışlalarına geri dönmesi. Türkiye’nin terörden mutlaka kurtulması lazım. Dünya terörle 2001’de Amerika’daki uçakların saldırısıyla tanıştı. Terör aslında sadece Türkiye’de yok. Terör tamamen küresel bir olay. Tek taraflı Türkiye’nin çözeceği bir olay da değil. Dünya olarak bunu engellemek gerekiyor. Her ölen insan bizim yakınımız olabilir’ dedi.Doların 4 Türk Lirası seviyelerine çıkmasının sebebi olarak da Amerika-Çin arasındaki ticaret ilişkilerindeki gümrük vergilerini işaret eden Yorgancılar, şunları söyledi: Bunun dışında doların şu anda 3,93’den 4,05’e çıkmasında Amerika’nın Çin’le sürdürdüğü restleşme sonucu oldu. Amerika’ya en çok ithal ürün Çin’den geliyor. Amerika, bu ürünlere gümrük vergisi uyguladı. Böyle yaparak da önce kendi ekonomisini korumayı amaçladı. Türkiye’den ABD’ye yapılan ihracat yaklaşık 1,3 buçuk milyar dolar civarında ve 1,2 milyar dolarını da demir-çelik ürünleri oluşturuyor. Demir çeliğe gelen yüzde 20’lik gümrük vergisi bizi de etkileyecek. Ancak asıl sorun Çin-ABD arasında. Çin ise Dünya Ticaret Örgütü’ne Amerika’yı şikâyet etti. Karşılıklı yaşanan ticari restleşmenin sonucunda ise dolarda artış oldu. Zaten ticaret yapanlara da sürekli söylüyoruz. Döviz gelirin yoksa hiçbir zaman dövizle borçlanmayacaksın. 2 kere 2 dört eder, budur. Çünkü dolar artık eskisi gibi 3,80’lere düşmez. Bakılacak olan rakam artık 4 liradır. Bundan sonra 10 kuruş ya iner ya da çıkar.Türkiye’nin enerji ihtiyacını çözmek için nükleere yatırım yapması ve yüksek fiyata uzun yıllar alım garantisi vermesi konusunda da Yorgancılar, şu değerlendirmelerde bulundu: Fiyat konusunda bakanlıkların gerekli çalışmayı yaptığını düşünüyorum. O konuda bir şey söyleyemem. Ancak sanayicinin enerji noktasında bazı zorlukları var. Ülke olarak bazı hammaddelerde dışa bağımlıyız. Doğalgazda da dışa bağımlıyız. Doğalgazımız olmadığı için de mecburen dışarıdan alıyoruz. Bu noktada ise Türkiye’nin enerjisini üretmek için gerekli çalışmaları yapması gerekiyor. İlk adımlardan biri de elektrik için nükleer enerji santrallerinin artmasıdır. Akkuyu’daki enerji santrali Türkiye ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak. Ülke olarak tabi ki rüzgâr, güneş vb. gibi yenilenebilir elektrik kaynaklarını arttırmalıyız. Ancak bu sayede enerji maliyetlerimizi aşağı çekebiliriz. İkinci önemli konu hammadde. Türkiye bugün dünyanın en büyük demir-çelik ihracatçısıyken dünyanın en büyük de hurda ithalatçısı. Hurdayı ithal ediyor ve demir-çelik haline getirip, ihraç ediyoruz. Bu açıdan hurdada da cevherden hurda üretecek sistemin yapılması lazım. Bugün Petkim bunun yüzde 10’unu yapabiliyor. Bu nedenle de 2-3 Petkim’e daha ihtiyaç var. Tabi bu da çok büyük bir yatırım.