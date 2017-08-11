Yorgancılar: Ekonomiye öncelik verilince, çıktısı olumlu oluyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, haziran ayı sanayi üretim endeksinin aylık bazda 0.4 azalmasına rağmen, yıllık bazda yüzde 3.4 büyüdüğünü belirterek, “Bir kez daha görmekteyiz ki ne zaman ekonomiye öncelik verilse, ne zaman sanayici desteklense çıktısı her zaman olumlu olup, kazanan Türkiye ekonomisi olmaktadır” dedi

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Haziran ayında çalışılan gün sayısının bayram dolayısıyla azlığı, bazı sektörlerin üretime ara vermesinin aylık bazda azalışa neden olduğuna değindi. Öncü göstergeler dikkate alındığında Haziran ayı imalat PMI (Purchising Manager İndex- Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verisinin bir önceki aya göre önemli bir artış kaydederek yüzde 54,7 düzeyinde, Haziran ayı kapasite kullanım oranının ise yılın en yüksek seviyesine çıkarak 79 olarak gerçekleştiğini kaydeden Yorgancılar, “6 aylık ortalamalar açısından değerlendirdiğimizde, Haziran itibari ile sanayi üretim endeksi artışında son 3 yılın en yüksek 6 aylık ortalamasına ulaşıldığını da görmekteyiz. Bunda en büyük etken yüzde 3, 8 oranında artış gösteren imalat sanayi olduğunu görmekteyiz. Diğer yandan yüzde 11,4 ile sermaye, yani yatırım malındaki artış bu tezimizi doğrulamaktadır. PMI verisinin son 4 yılın en iyi 6 aylık ortalamasına sahip olması da, sanayi sektörünün gücünü açıkça ve bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.



Eximbank’ın destekleyici hamleleri



Değerlendirmesinde sözkonusu verilerin yıllık ortalama yüzde 4,5- 5 lik büyümeyi desteklediğini ifade eden Yorgancılar, 6 aylık bazda geçen senenin de üstüne çıkan ihracat artışına da vurgu yaparak, “Kuşkusuz bunda en büyük etken, Hükümetin 2016 yılı sonundan itibaren ard arda üreticiyi destekleyen adımları atması ve teşviklerle daralan piyasayı canlandırmasıdır. Özellikle de Eximbank’ın ihracatçıyı destekleyen hamleleri etkili olmuştur. Bir kez daha görmekteyiz ki ne zaman ekonomiye öncelik verilse, ne zaman sanayici desteklense çıktısı her zaman olumlu olup, kazanan Türkiye olmaktadır” diye konuştu.



