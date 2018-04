Yorgancılar: Gençleşmemiz lazım

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda meclis üyelerinin seçiminin ardından bugün yapılan seçimle Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar güven tazeledi. Oyların tamamını alan ve yeni yönetimde genç isimlere yer verdiklerini söyleyen Yorgancılar, ‘Bu işi bizden sonra yapacak olanlar gençler. Yenilenmemiz ve gençleşmemiz lazım’ dedi

Ege Bölgesi Sanayi Odası ( EBSO ) meclis üyeleri, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu seçimleri için bugün sandık başına gitti. Üyeler, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu Delegelerini belirlemek için oy kullandı. EBSO’da oy kullanma hakkına sahip 132 meclis üyesinden 125’inin oy kullandığı seçimlerde oyların 3’ü boş 2’si geçersiz sayıldı. 10 yönetim kurulu üyesinden 5’i değişti.Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 120 geçerli oyun tamamını alarak güven tazeledi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Gökçüoğlu ise 94 oy alırken, Muhsin Dönmez 120, Eyüp Sevimli 118, Hakan Ürün 118, Ateş Demirkalkan 117, Metin Akdaş 99, Atilla Sevinçli 116, İdil Yiğitbaşı 119, Aytekin Öztaş 117 ve Ali Arda Yüksel 111 oy aldı. Sanayicilerden Cemal Altıntaş, Erdoğan Çiçekçi, Deniz Gündüz, Kamil Porsuk ve Haluk Tezcan yeni dönemde yönetim kurulunda görev almazken Metin Akdaş, Atilla Sevinçli, İdil Yiğitbaşı, Aytekin Öztaş ve Ali Arda Yüksel yönetime giren isimlerden oldu.EBSO’nun yen yönetiminde yaşanan 5 değişiklik ise yeni iddiaları ortaya koyuyor. Yeni yönetimde yer alan ve eski yöentim kurulu başkan yardımcısı olan İbrahim Gökçüoğlu kullanılan 125 oydan 94’ünü aldı. Kulislerde, du durumun ise Ender Yorgancılar’a bir uyarı olduğu iddia ediliyor. Ender Yorgancılar geçerli oyların 120’sini de alırken eski yönetimdeki yardımcısı Gökçüoğlu’na 94 oy çıktı. Bunun yanı sıra Yorgancılar gibi 120 oy alan Muhsin Dönmez’in de yeni başkan yardımcısı olabileceği iddia ediliyor.EBSO Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan değişiklikle ilgili konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, daha önceki yönetimlerde de bazı değişiklikler olduğunu söyleyerek ‘EBSO'da hiç bir zaman kırgınlık, kavga ve küslük olmadı ve bundan sonra da böyle devam etmesini arzuluyoruz. Listedeki değişiklik gençlik için. Bundan sonra bu işe sahip çıkacak olanlar gençlerdir. Giden arkadaşlarımızda herhangi bir kırgınlık yok. EBSO'yu da başka odalarla karıştırmamak lazım. Bu bir bayrak yarışı. Netice itibariyle herkesin burada emeği geçiyor. Yenilenmenin her zaman faydası var. Katkı koyan diğer arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Buralarda görev yapanlar huzurla, keyifle görev yapmalı. İzmir sanayisine, Türkiye sanayisine katkı koyacaklarına inanmalı’ dedi.Yönetimde gençleştirme yaptıklarını dile getiren Yorgancılar, şunları ifade etti: Kadın üye daha önceki yönetimde de vardı. Daha önce Berkay hanım vardı. Şimdi ise İdil hanımı aldık. Genç arkadaşımız Ali Arda Yüksel de bu dönemde bizimle olacak. Dolayısıyla o da burada yetişir. Oda camiası, oda çalışmaları ile ilgili tecrübe kazanır. Çünkü bu işi bizden sonra yapacak olanlar gençler. O yüzden bizim gençlere örnek olmamız lazım. Yenilenmemiz ve gençleşmemiz lazım.Eski yönetimde olup da yeni yönetimde olmayan üyelerde herhangi bir kırgınlığın söz konusu olmadığına dikkat çeken Yorgancılar, ‘Kırgınlık ne olabilir ki? Biz her zaman dostuz, arkadaşız. Biri gidecek, biri gelecek. Ben de gittiğim zaman benim yerime birileri gelecek. Kırgınlık olduğunu düşünmüyorum. Başka yerlerde kırgınlık olabilir ama burada olmaz. Burası Ege Bölgesi Sanayi Odası. Burada kırgınlık, kavga, küslük olmaz. Onu başka yerlere sormak gerek’ diye konuştu.CHP İzmir 24’üncü Dönem Milletvekili Alaattin Yüksel’in oğlu 39 yaşındaki Ali Arda Yüksel yönetim kurulunda görev alan en genç üyelerden biri oldu. Kendisini bu göreve layık görenlere teşekkürlerini ileten Yüksel, ‘Mecliste benden daha genç arkadaşlarımız var. Büyüklerimiz bizi layık gördüler onları mahcup etmemeye çalışacağım. Ben bunun çok önemli bir görev olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince çalışıp faydalı olmak istiyorum. İnşallah kimseye mahcup olmam. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, gençlere fırsat verilmesinde vizyon sahibi bir yönetici. Burası bir okul. Bu fırsat her zaman var. Gençlerin bu işlere girip bu yerlerde görev alma arzusu yeterli değil. Diğer meclis üyesi ağabeylerimiz bu konuda serzenişte bulunuyor. Son dönemdeki genel konjenktürden dolayı bu tür oda ve sivil toplum kuruluşlarında gençler geri planda kalıyor. Genç sanayici arkadaşlarımız görev almaktan çekinmesin. Bu nezih ortamları kendimizi geliştirmek ve ülkemize faydalı olmak adına kullanmalıyız’ ifadelerini kullandı.EBSO Meclis Başkanı Salih Esen ile görüşmemizde meclis başkanlığına aday olduğunu söylerken, ‘Bu dönemde de adaylığımı açıklayacağım. Şu an için tek başkan adayıyım’ dedi.EBSO meclis ve meslek komitesi seçimlerinde meclisteki kadın sayısının azalmasıyla birlikte geçen dönemde seçilerek meclise 5 kadın üye girerken bu dönemdeki kadın üye sayısı 3 oldu. Işın Yılmaz’ın yanı sıra Mustafa Dirin’in kızı Nihan Dirin ile Selçuk Yaşar’ın kızı İdil Yiğitbaşı meclise girdi.Ege Bölgesi Sanayi Odası eski yönetim kurulu üyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Kamil Porsuk, yeni yönetimde yer almaması hakkında şunları söyledi: Bu bir bayrak yarışıdır. Genç arkadaşlarımıza yer açmamız gerekiyor. Yoksa Ender Yorgancılar ile ya da yönetimdeki herhangi bir arkadaşımızla sorunumuz yok. EBSO’da böyle sorunlar da olmaz. Birlikte uyum içinde çalışıyorduk yeni yönetimde yeni arkadaşlarımız olsun istedik. Süreç bundan ibaret.Yeni yönetimde yer almamasını bir bayrak yarışı olarak görmediğini ve bir değişim olarak gördüğünü belirten EBSO eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, ‘Yeni yönetimde yer almamayı bir bayrak yarışından ziyade bir değişim olarak görüyorum. Başkanımız Ender Yorgancılar ile de bu süreci konuştum. Yeteri kadar hayat tecrübemiz oldu ve bırakmam gayet normal. Bundan sonraki süreçte meclis üyeliğim devam edecek. Başkanımızın bu kararından dolayı çok memnunum. Çok değerli arkadaşlarımız yeni yönetimde yer alacak. Mecliste çok iyi yönetimle birlikteliğimiz devam edecek’ dedi.EBSO’nun yönetim kurulu üyelerinden 5’inin değişmesiyle ilgili konuştuğumuz meclis üyeleri ise, süreçle ilgili şunları söyledi: EBSO’da öyle uyumsuzluk ya da anlaşamama süreçleri olmaz. Buradaki ilk yenilik Ender Bey daha önce bu sayıda bir değişim yapmamıştı. Bu dönemde bu şekilde bir yönetim listesi çıktığı için herkes EBSO’da uyum süreci başladığını düşünüyor. Ancak böyle bir şey EBSO’da olmaz. EBSO’da her şey ortak akıl ve uyum süreciyle ilerler.