Yorgancılar: Hala depar atma şansımız var

Ege Bölgesi Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, olağanüstü zor bir yılı geriden bırakan ülkemizin 2017’den öncelikli beklentisinin sağlık, mutluluk, huzur ve barış olduğunu dile getirdi. Yeni yılın; yeni bir sayfa, yeni umutlar ve yeni hayaller için bir sembol olduğunu kaydeden Yorgancılar, “Yeni yıl, başaramadıklarımızı başarmak, hatalarımızı tekrarlamamak, geçmişteki acı olayları unutup, önümüze bakmak için bir vesiledir. O nedenle de, yeni bir heyecan, umutlu bir bekleyiştir” dedi

2016 yılının daha ilk günlerinden başlamak üzere, tarihe geçen sıkıntılı, kan ve gözyaşı dolu anlara şahitlik ettiğimiz, yüzlerce canımızı yitirdiğimiz o kara günlerin yılın son haftalarına kadar varlığını gösterdiğini belirten Yorgancılar, “Ama Türk milleti olarak; dik durduk, bir olduk. Yeri geldi Çanakkale ruhumuzu yeniden ortaya koyduk, yeri geldi sağduyumuzu hiç kaybetmedik. 3 ayrı koldan terör örgütlerince sarılmış yüce milletimize de bu yakışırdı. Türkiye; çok önemli avantajları ve sahip olduğu potansiyeli ile küresel güçlerin kuşatması altındadır. Hedefleri olan bu hedefleri gerçekleştirmek için gerek işgücü, gerek ekonomik ve gerekse o iradeye sahip olan ülkemizin yapabilecekleri endişe yaratmıştır. Bugünkü tabloyu bu şekilde okumamız gerekir” diye konuştu.



Depar atma şansına sahibiz



Yorgancılar, 2016 yılını hariç bırakarak, ev ödevlerimizi tamamen yapmış olsaydık, bir hikaye ile küresel ekonomide varlığımızı güçlendirebilseydik bugün bu yapılanlara cüret dahi edilemeyeceğine dikkat çektiği yeni yıl mesajının devamında şu görüşleri dile getirdi; “O nedenle, 2017 yılı ülkemiz için yapamadığı ev ödevlerini gecikmeli olarak yapmak zorunda olduğu bir yıl olacaktır. Önce sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamalı ardından, güçlü iradesi ile ekonomi içerikli hikayesini küresel yatırımcılara pazarlayabilmelidir. Aksi takdirde, olumsuz seyreden güvenlik ve itibar algımızı düzeltemeyeceğiz. İstikrarlı ve öngörülebilir ülke olduğumuzu gösterebilmeliyiz. Kendi içimizde sorunlar üretip, o sorunlara yoğunlaşarak, dünyadaki büyük resmi görmemiz mümkün değildir. Dünya yeni liderleri, yeni yaklaşımları ile başka bir yöne giderken, hem iç sorunlarımızı halledip, hem de büyük resimdeki açıklarımızı gidermek zorundayız. Hedefleri olan bir ülkenin bir işvereni olarak, 2017 için umutlu ve mutlu bekleyişimi sürdürmekteyim. Çünkü küresel daralma ve küresel sorunlar devam ederken, sahip olduğumuz dinamikler ile bizim hala depar atma şansımız vardır. Tıpkı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.’ Mutlu, sağlıklı, huzur ve barış dolu bir 2017 diliyorum.”