Haber Kaynağı: AA

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en önemli sosyo-ekonomik sorununun işsizlik olduğunu kaydetti.İşsizliğin önüne geçilmesi için sanayi yatırımlarının daha fazla teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Yorgancılar, "Döviz kurlarında istikrarın sağlanması, faizlerin makul düzeylerde kalması, enerji maliyetlerinin aşağıya çekilmesi, bütçe dengelerinin korunması, AB ile ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi, komşularla siyasi ilişkilerin iyileştirilmesi, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca FETÖ ile mücadelede girişimcilere yönelik adımlarda yanlış yapılmaması, sermayenin ürkekleştirilmemesi, geleceğe güven duygusunun beslenmesi çok büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.Sanayileşmenin önemine dikkati çeken Yorgancılar, şunları kaydetti:"Sanayileşme kalıcı istihdam, kalıcı istihdam düzenli gelir, düzenli gelir ise daha fazla tasarruf ve yatırım anlamına gelecektir. İstihdam, yatırım, üretim gibi reel alanlardaki sorunların sanayileşmeyle çözülmesi, dış kaynak bağımlığı, döviz kurlarında dalgalanma, yüksek faiz gibi finansal sorunları da minimize edecektir. Bu bağlamda yeni teşvik tedbirlerini oldukça yerinde buluyoruz. Ancak makro iklimin iyileştirilmesi ve yabancı doğrudan yatırım girişinin artırılması için ilave önlemlere ihtiyaç bulunuyor. İşsizliğin kalıcı çözümü ancak sanayileşmenin hızlanmasıyla mümkündür. Sanayileşme işsizliğin olduğu kadar cari açığın, yetersiz büyümenin de panzehiridir."