Yüksel Yaşartekin: Tesisat mühendisliğini topluma kabul ettirdik

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin, "İlk yıllardaki algı, kongrenin borular ve tesisatla ilişkili gereçler çevresinde düzenlenen bir etkinlik olduğu şeklindeydi. Tesisat mühendisliği alanının çok geniş bir kapsamı olduğunu geniş kesimlere kabul ettirmeyi başardık" dedi.

Bu yıl 17-20 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı için hazırlıklar sürüyor. Makine Mühendisleri Odası (MMO) Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşecek ve yeni teknolojilerin tanıtılacağı fuara 100'e yakın firmanın katılması bekleniyor. MMO İzmir Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin, "İlk yıllardaki algı, kongrenin borular ve tesisatla ilişkili gereçler çevresinde düzenlenen bir etkinlik olduğu şeklindeydi. Tesisat mühendisliği alanının çok geniş bir kapsamı olduğunu geniş kesimlere kabul ettirmeyi başardık" dedi.

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 17-20 Nisan tarihlerinde 14. kez düzenlenecek olan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı'nın tanıtım toplantısı, MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşti. MMO İzmir Şubesi Başkanı Yüksel Yaşartekin, 'Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek' ana temasıyla düzenlenecek fuarda binlerce kişiyi ağırlayacaklarını klaydetti.

Amaç teknolojiyi yakalamak

Teskon 2019 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör ise, Tesisat Mühendisliği alanında çalışan mühendislerin, bilim insanlarının, sanayicilerin ve diğer meslek disiplinlerinin fuarda bir araya geleceğini kaydetti. Fuarın yaygın bir katılımla gerçekleşeceğini ifade eden Güngör, "Kongrenin diğer bir amacı da gelişen teknolojiyi yakalamak. Sektörümüz böyle bir etkinliği bekliyor. Umarım sektörümüz için faydalı bir etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu kongremizde çok uzun yılların birikimi olarak sektörümüzde kullanılan terminolojileri öğrenmek ve yeni ortak kullanımlara ulaşmak amacıyla 'İklimlendirme terimleri sözlüğü' çalışmasını başlattık. Kongre sürecinde ilk basımı tüm sektörle paylaşılacak, gelen öneri ve katkılarla sürekli geliştirilecek bir sözlük sektörümüze kazandırılacaktır. Kongre Yürütme Kurulu olarak mühendisler, sanayiciler ve bilim insanları başta olmak üzere tesisat mühendisliği disiplininin bütün ilgililerini kongre ve fuara katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

100'e yakın firma katılacak

Hannover Messe Sodeks Fuarlarcılık A.Ş. Sodeks Fuarları Direktörü Toros Utku, 2 yılda bir düzenlenen Teskon + Sodex Fuarı'na yoğun ilgi olduğuna dikkat çekti. Yaklaşık 1800 metrekare alanda ısıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, pompa ve vana sektörlerinde faaliyet gösteren 100'e yakın firmanın katılacağını açıklayan Utku, "Fuara katılacak olan değerli firmalarımız, sunacakları yenilikçi ürün ve çözümlerini, sektöre dair son gelişmeleri, 4 gün boyunca sektör profesyoneli ziyaretçilerimize tanıtma, yeni işbirlikleri gerçekleştirme imkanını bulacaklar. Her iki yılda bir olduğu gibi bu sene de, üretim ve kullanım açısından ısıtma, soğutma, havalandırma sektörlerinin bölgedeki kalbi olan İzmir'e yakışan bir etkinlik olacak" dedi.

Ürünlerin tanıtımı çok önemli

Gelişmiş ülkelerdeki üretim ve fuarcılık sektöründen örnekler veren Utku, şöyle konuştu: "Almanya gibi ülkelerde güçlü üretim güçlü endistürü olduğu için geriye bu ürünlerin etkin bir şekilde satışı kalıyor. Dolayısıyla fuarcılık sektörünün çok geliştiğini görüyoruz. Bu mantıkla Ege Bölgesi'nin de son yılarda başta İzmir ve Manisa olmak üzere bir çok yerli ve yabancı firmanın üretim üssü olmuş durumda. Üretilen bu kaliteli ürünlerin pazarla ve sektörle buluşabilmesi için fuarların son derece önemli olduğunu düşünüyoruz."