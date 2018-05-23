Yükselen dolara Bakan'dan yorum

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin "her zaman serbest piyasa ekonomisini esas aldığını" belirterek, "İlgili kurumlarımız, döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahip" dedi

Yükselen dolara Bakan'dan yorum
23 Mayıs 2018 Çarşamba 13:41

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunların altını çizdi:

"Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamakta.

"İlgili kurumlarımız, döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahip.

"Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.

"Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir.

"Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecek."


Kaynak: DHA
Etiketler; #ekonomi #nihat zeybekci #dolar
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