Yükseliş'e müşteri memnuniyeti ödülü

Honda Türkiye tarafından düzenlenen ve yurt içindeki 60'ı aşkın bayinin katıldığı Honda Motosiklet 2018 yılı Satış Sonrası Hizmetler Müşteri Memnuniyeti Ödülü'nü Yükseliş Honda kazandı.

Satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini bağımsız denetim şirketleri aracılığı ile ölçümleyen Honda Türkiye, ülke genelindeki 60'ı aşkın bayisinden hizmet alan müşterileri dinledi. Honda, yapılan analizlerin ardından Yükseliş Honda'yı 'Satış Sonrası Hizmetler Müşteri Memnuniyeti Ödülü'ne layık gördü. Hizmet standardını her yıl yükselttiklerini kaydeden Yükseliş Honda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Arda Yüksel, "Yükseliş Şirketleri olarak temsil ettiğimiz tüm markalarda yıllardır aynı başarıları yakalıyoruz. 2019'da da elde ettiğimiz birincilikleri korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Bizi bu ödüle layık gören müşterilerimize ve özveriyle çalışan tüm personelimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.