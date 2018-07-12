Yumurtanın fiyatına zam geldi

Yumurta fiyatları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 91 artarken bir haftalık yükseliş ise yüzde 10 oldu. Pazarda adeti 60 kuruş olan ürün marketlerde ise 80 kuruşa kadar geldi. Zamlarda üretimi gerileyen Keskinoğlu'nun etkisi büyük oldu

Yumurta mı tavuktan çıkar tavuk mu yumurtadan çıkar derken yumurtadan zam çıktı. Türkiye’nin en büyük yumurta ve beyaz et tedarikçilerinden Keskinoğlu'nun nakit sıkışıklığı nedeniyle konkordato başvurusu yapmasının ardından kanatlı sektöründe üretim de geriledi. Yaklaşık üç hafta önce üretimini durduran Keskinoğlu'yla birlikte birçok yumurta üreticisi de kepenk kapatmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte geçtiğimiz yıl üretici fiyatı 17 kuruş olan büyük boy yumurta 33 kuruşa yükseldi. Pazarda adeti 60 kuruş olan ürün marketlerde ise 80 kuruşa kadar geldi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, fiyat artışının çok yönlü nedenleri olduğunu ifade etti. Sungur, “En büyük üreticilerden birinin üretimi durdurması, yem fiyatlarındaki artış yumurtaya yansıdı” dedi. Sungur, “Üreticinin ‘mayıs çukuru' diye adlandırdığı nisan-mayıs-haziran aylarında fiyatlar her yıl gerilerdi. Ancak bu yıl bahsettiğim aylarda fiyat düşmedi” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİ MALİYETİNE SATIYOR

Fiyat artışının nedenlerinden biri de yem fiyatlarındaki yüzde 25 artış. Sungur, “Yumurta üreticileri ocak ayında bir ton yem için bin 250 TL öderken temmuz ayında bin 550 oldu. Bir yumurtanın maliyeti sektörde 200 gram yem olarak hesaplanır. Böyle baktığımızda bugün üreticiye bir adet yumurtanın maliyeti 28,8 kuruştur. Yumurta stoklanamayan bir ürün olduğu için maliyetine satıyor üretici. Ayrıca yumurta üreticileri pazarla konusunda çok iyi değiller. Market ve pazardaki fiyat üreticinin yüzde 60 üzerinde seyrediyor” diye konuştu. (Sözcü)