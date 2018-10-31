Yunanistan ile ticarette gerideyiz

İzmir Ticaret Borsası (İTB) ekim ayı 2018 meclis toplantısı Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia'nın katılımıyla gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin önemine değinerek, " Türkiye olarak Yunanistan'a tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 113 milyon dolar. Toplam tarım ve gıda ürünleri ihracatımızın yüzde 1'inden az. Yunanistan'ın 2017 yılında ithal ettiği toplam tarım ve gıda ürünlerinin değeri ise 7,5 milyar dolar. Az önce de belirttiğim gibi mevcut ticaret hacmimiz, potansiyelimizin çok gerisinde." dedi

Burcu Özkan- Başkan Işınsu Kestelli meclis toplantısında yaptığı konuşmada ekonomide zor bir dönemden geçildiğini söyleyerek orantısız kur atağının, makro dengelerde ve beklentilerde bozulmaya yol açtığını vurguladı. Kestelli, " Bu durumun kısa vadede düşük büyüme, işsizlik, azalan yatırım ve daha az karlılığa yol açacak. Geldiğimiz noktada hükümetin ve Merkez Bankası'nın aldığı önlemler de işe yaramış görünüyor. Ancak istikrar ve beklentilerde iyileşme henüz sağlanmış değil. Zorlaşan küresel likidite şartları, her zamankinden çok daha dikkatli ve yaratıcı olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Günümüz dünyasında sıcak paraya ulaşmak eskisinden çok daha zor. Bu yeni dönemde daha fazla üretim yapmaya ve nitelikli üretime yönelmeye mecburuz. Daralan çemberi ancak ve sadece bu yolla kırıp geçebiliriz" şeklinde konuştu.



Yunanistan'la ticaret hacmi artmalı

Türkiye ve Yunanistan'ın daha yakın ticari ilişkiler kurması gerektiğini savunan Kestelli, "Ege Denizi'nin iki yakasında yaşayan bizler, daha yakın ilişkiler ve çok daha fazla ticaret ile vatandaşlarımızı zenginleştirebiliriz. Türkiye ve Yunanistan arasında 2017 yılında toplam 3,5 milyar dolar ticaret hacmi var. Mevcut potansiyelimizi düşündüğümüzde bu rakam gerçekten çok düşük... Tarım ve gıda ürünleri ticaretimiz ise 342 milyon dolar seviyesinde... Yani toplam ticaretimizin sadece yüzde 10'u kadar... Bunun da yarısından fazlası Yunanistan'dan ithal ettiğimiz pamuğun bedeli. Türkiye olarak Yunanistan'a tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 113 milyon dolar. Toplam tarım ve gıda ürünleri ihracatımızın yüzde 1'inden az. Yunanistan'ın 2017 yılında ithal ettiği toplam tarım ve gıda ürünlerinin değeri ise 7,5 milyar dolar. Az önce de belirttiğim gibi mevcut ticaret hacmimiz, potansiyelimizin çok gerisinde. Özetle söyleyebiliriz ki daha çok iletişimde olmalıyız, daha çok bir araya gelmeliyiz" diye konuştu.

Enflasyonla topyekün mücadele

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 81 il ve 160 ilçedeki tüm oda ve borsalarla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan enflasyonla topyekun mücadele kampanyasının yanında olduklarını söyleyen Kestelli, "3 aylık bir dönemi kapsayan bu kampanya kalıcı bir reform değildir; öyle bir iddiası da yoktur. Ancak hayatta verilen her mücadelede olduğu gibi enflasyonla mücadelede de başarıya ulaşmanın en önemli şartlarından biri, moralleri yüksek tutmaktır. Piyasaların toparlanması, 81 milyon insanımızın moral ve motivasyonunun sağlanması açısından bu kampanyaya destek konusunda siz değerli üyelerimizin katkı ve katılımını çok önemsiyorum" dedi.

Hedef, turizmde 7 milyar Euro'ya ulaşmak

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia 2016 yılında göreve geldiğinden bu yana ticaret, ulaştırma ve turizm alanında ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştığını belirtti. Yetki alanlarının Marmara'dan Akdeniz'e kadar bir sahil şeridini kapsadığını anlatan Papoulia, "Son 15 yılda katlanan ekonomik ilişkiler birbirimize nasıl ihtiyaç duyduğumuzu kanıtlamıştır. 2017 yılında Türkiye'ye yapılan ihracat 2 milyona ulaştı. 2017 yılında Türkiye'den Yunanistan'a yoğun ziyaretler gerçekleşti. Hedef karşılıklı turizm ilişkilerinde 3.5 milyar Euro'dan 7 milyar Euro'ya ulaşılması. Turizm ağında artan iş ağının önemli yeri var" dedi.

Yunanistan'a karadan ulaşım ağı

"Türkiye G20 ülkesi ve pazarı. Yunanistan'da Türkiye'nin en önemli ticari hizmet yeri o nedenle Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa'ya girişinde önemli bir yeri olabilir" diye konuşan Papoulia, "İlişkilerimizi daha çok geliştirip, genişletmeliyiz. Bu anlamda Türkiye'nin karayoluna ulaşım sağlayacağı bazı illerinde de Yunanistan'a ulaşım alanları yaratılmalı diye düşünüyorum ve bu alana yapılacak çalışmaları destekliyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Midilli ve Ayvalık'taki zeytinyağının Çin'e ihracatında iş birliği içinde olabileceklerini ifade eden Papoulia, iki ülke arasındaki diplomasinin yanında halkların da yakınlığının önemli olduğunu belirterek Türk ve Yunan dostluğunun diğer ülkelere örnek olabileceğini söyledi.