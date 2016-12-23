Yurt dışından alınacak elektronik eşyalar için tek seferlik vergi

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ise TRT'nin bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yazısı üzerine alındı. Buna göre ticari amaçlı ithalat dışında yurt dışından getirilecek cep telefonu, televizyon, radyo, video, uydu alıcısı gibi cihazlardan bir kereye mahsus ücret alınacak.
1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak uygulama, 31 Aralık 2017 tarihine kadar yürürlükte kalacak.
İşte ticari ithalat amacı dışında yurt dışından getirilecek ürünlere bir kereye mahsus uygulanacak ücretler şöyle:
1- Cep telefonları (dahili tuner veya internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve/veya TV yayını alabilerler) 20 Avro
2- Bilgisayar ve Tablet Bilgisayarlar- 10 Euro
3- TELEVİZYONLAR
51 ekrana kadar (51 dahil)- 10 Euro
51-67 ekran arası - 16 Euro
67-85 arası - 22 Euro
85-116 arası - 34 Euro
116-148 arası - 40 Euro
148 ekrandan yukarısı - 80 Euro
Oto televizyonu- 8 Euro
4 -VİDEOLAR (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar) 18 avro
5- BİRLEŞİK CİHAZLAR (KOMBİNE)
a) TV ağırlıklı birleşik cihazlar
Televizyon-radyo 9 Euro
Televizyon-radyo-teyp 13 Euro
Televizyon-video 19 Euro
Televizyon-radyo-video 21 Euro
b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar
Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-walkman) 1 Euro
Taşınabilir (pilli) radyo-pikap 3 Euro
Taşınabilir radyo-kasetçalar 3 Euro
Oto radyo-kasetçalar 3 Euro
Oto radyo kompakdiskçalar 4 Euro
Taşınabilir (pilli) radyo-kompakdiskçalar 4 Euro
Radyo-kasetçalar 5 Euro
Radyo kompakdiskçalar 7 Euro
Radyo-pikap 7 Euro
Radyo-kasetçalar-pikap-kompakdiskçalar 18 Euro
6- DİĞER CİHAZLAR
Cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar ve benzerleri 2 Euro
Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları 7 Euro
Radyo ve/veya TV'li DVD-VCD player ve benzerleri 15 Euro
Radyo ve/veya TV'li ev sinema sistemleri 15 Euro
Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları 10 Euro
7- RADYOLAR
Cep tipi radyo alıcıları 1 Euro
Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronig org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler 1 avro
*Oto radyo alıcıları 1 Euro
*Taşınabilir radyo alıcıları 2 Euro
8- Radyo ve/veya tv yayınını almaya yarayan set üstü kutusu (set top box) cihazları ile her türlü uydu atıcı cihaz 7 Euro
9- Yukarıda kalan cihazların dışında kalan ve Radyo ve Televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz 18 Euro (Hürriyet)
Hükümet, yurtdışından getirilecek cep telefonları, bilgisayar ve tabletler, televizyon, radyo, videolardan 1 Euro'dan 80 Euro'ya kadar değişen miktarlarda ücret alınması kararı aldı
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ise TRT'nin bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yazısı üzerine alındı. Buna göre ticari amaçlı ithalat dışında yurt dışından getirilecek cep telefonu, televizyon, radyo, video, uydu alıcısı gibi cihazlardan bir kereye mahsus ücret alınacak.