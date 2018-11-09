Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretine yüzde 193 zam!

Yurt dışından satın alınıp yolcu beraberinde getirilen telefonların kayıt ücreti, yüzde 193 artışla 170.70 liradan 500 liraya çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı'nın, "Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, yeni maktu harç tutarı 500 liraya çıkarılarak yürürlüğe girdi.

Daha önce 2018 yılı için 170.70 lira olarak belirlenen telefon kayıt harç bedeli;

- 2017 yılında 149.20 lira,

- 2016 yılında 138,80 lira,

- 2012 yılında ise 100 liraydı.

Böylece, yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretleri, son altı yılda yüzde 400 artırılmış oldu. Yolcu beraberinde getirilen cihaz kayıt başvuruları da;

- 2010 yılında 828 bin 491,

- 2011 yılında 1 milyon 98 bin 784,

- 2012 yılında 1 milyon 119 bin 952,

- 2013 yılında 1 milyon 31 bin 136,

- 2014 yılında 610 bin 44,

- 2015 yılında ise 723 bin 532 düzeyindeydi. Böylece, altı yılda 5.4 milyon cihaz yolcu beraberinde getirildi.

Pasaporta iki yılda bir kez yeni telefon kaydı

Telefon, yurtdışından dönüşü 120 günü geçmemiş olmak üzere, pasaporta iki yılda bir kez yeni telefon kaydı yaptırılabiliyor.

Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabiliyor. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılıyor.

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların (IMEI numarasına sahip) tamamının kayıt altına alınması gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak, gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemini gerçekleştiriliyor.

E-devlet üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (yabancı uyruklular) işletmecilerin Abone Kayıt Merkezlerine başvuruyor.