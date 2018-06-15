Yurtdışı kargoda babalar gibi indirim!

Türkiye’nin lider yurtdışına kargo gönderme sitesi KargomKolay.com, babalar gününe özel indirimler uygulamaya başladı. Özellikle Avrupa ve Amerika’ya yapılan evrak ve koli gönderimlerinde, 50%’ye varan indirimlerini açıkladı

Yurtdışı kargo gönderimi konusunda toptancılık anlaşmaları bulunan KargomKolay.com, 220 ülkede kapıdan kapıya hizmet verebilen, Türkiye’nin en büyük online markası. Mesafelerin küçüldüğü e-ticaret’in ise her gün büyüdüğü bu günlerde, babaları unutmayan firma, muhteşem indirimler ile yüzleri güldürüyor.

Özellikle e-ticaret yapan firmalar ile yurtdışına hediye göndermek isteyenlere yönelik olarak yapılan bu kampanyada hiçbir şart veya koşul olmaksızın, firmaya telefon ile ulaşan herkese, geçici bir süre için indirimler uygulanıyor.

Firmanın Satış Sorumlusu Onur KARADAŞ, bu kampanya konusunda, “Biz müşterilerimiz ile kocaman bir aileyiz. Babalar günü gibi özel günlerde, insanlar birbirini sevindirmeli, mutlu etmeli. Biz de bunu yapmak istedik ve babalara özel bir kampanya tanımladık. Şartsız koşulsuz olarak babalar günü haftası boyunca bizlere ulaşan herkese indirimler sunuyor olacağız.” şeklinde bilgilendirdi.





EVRAK VEYA KOLİLERİNİZİ KAPINIZDAN ALIYOR, YURTDIŞINDA KAPIDA TESLİM EDİYOR!

Bu kampanya dahilinde, Türkiye’nin her yerinden adresinizden toplama yapan KargomKolay.com, kolinizi veya evrakınızı teslim alıp 220 ülkede adrese imza karşılığı teslimat yapıyor. Ayrıca taşıma esnasında paketinizin nerede olduğunu da Kargo Takip sayfaları üzerinden cep telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan 7/24 girip kontrol edebiliyorsunuz. Uygun fiyatların yanında tecrübelerini de müşteriler ile paylaşan KargomKolay.com, bu sayede maliyetleri düşürmenin yanında yurtdışına kargo gönderme işini de kolaylaştırıyor..





ŞİRKETLERE ÖZEL FİYAT LİSTELERİ.