Yusuf Öztürk: Alsancak Limanı'nda 2017 rakamlarını yakalayacağız

İzmir İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, "Limanlarda, boş konteyner sıkıntısı yaşanıyor. Konteyner sistemi 15 Aralık'tan itibaren İzmir Limanı'nda da kullanılmaya başlandı. Bu sistemle konteynerlar çok daha verimli kullanılabilecek" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi, 2018 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. İzmir ve Türkiye'deki konteyner sistemi üzerine konuşulan toplantıya Catoni Baş Yöneticisi Serdar Ayırtman konuk olarak katıldı. Ayırtman,Türkiye ve dünyadaki son konteyner piyasası hakkında bilgi verdi. Ayırtman, armatörlerin navlun düşüklüğünden ötürü yaşanan krizden yeni gemi siparişlerini azalttığını ve filonun 2019'da daha az büyüyeceğini söyledi. Ayırtman, "Dünya konteyner filosunun büyümesi yüzde 5.8 ortalamadan yüzde 4' e düşecek" dedi.

1956 yılından bu yana konteynerın popüler taşıma aracı halini aldığını vurgulayan Ayırtman, "Dökme dediğimiz yükler bile konteyner olarak gidiyor. Düzenli sefer yapan gemi sayısı dünyada 6140. Dünya konteyner elleçlemesi TEU büyüklüğünde bakıldığında senelik yüzde 5.8 olarak büyüyor" şeklinde konuştu.

Dünya denizlerine gemiler geldikçe filonun büyüdüğünü, yaşlanan gemilerin ise verimsiz olsa da operasyona devam ettiğini ifade eden Ayırtman, 2019'da 218 yeni gemi siparişi olduğunu ve bu gemilerin de toplamda 1 milyon 288 bin TEU'ya denk geldiğini söyledi. Ayırtman, "Dünyada bir tonaj fazlalığı var. O kadar yük yok. Az yük çok gemi olunca navlunlar aşağıda seyrediyor. Armatörlerin en büyük sorunu bu. 2019'da dünyadaki ekonomilerin küçüleceği öngörülüyor. Armatörler navlun düşüklüğünden ötürü yaşanan krizden yeni siparişlerini azalttı ve filoda daha az büyüyecek. Filonun büyümesi yüzde 5.8 ortalamadan yüzde 4'e düşecek" diye konuştu.

Büyümeye devam

Limanlarda özellikle ihracatçılar tarafında boş konteyner sıkıntısı yaşandığını söyleyen Öztürk, bununla ilgili gümrüklerde bir takım çalışmalar yapıldığını söyledi. Öztürk, "Ne kadar maliyetleri aşağıya çekebiliriz ve ihracatçıya nasıl boş konteyner temin ederizi düşünmek gerekiyor. İhracatı desteklemek gerekiyor. Konteyner sistemi 15 Aralık'tan itibaren İzmir Limanı'nda kullanılmaya başladı. İzmir Limanı geçen sene yüzde 15 civarında büyüdü. Bu sene yüzde 10 büyüme öngörülüyor. İzmir limanı 2017 rakamlarını yakalayacak. 2019 çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Ülkenin kalkınma hamlesinde üzerimize düşenleri yerine getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. n Burcu Özkan

Dövizin ateşi söndü

Ekonominin 3. çeyrekte küçük bir büyüme gösterdiğini, 4. çeyrekte ise eksi büyüme göstereceğini ifade eden İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "İşsizlik yüzde 12 civarlarında. Sanayi üretiminin yüzde 5 daralması, tüketici güven endeksinin tarihin en düşük seviyelerine düşmüş olması, son dönemde ithalatın düşerek ihracatın yükselmiş ve buna bağlı olarak cari açığın toparlanmış olması, diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri ile olan pozitif yöndeki gelişmeler, Amerika'da FED'in ılımlı yaklaşımları, Çin ve Amerika arasında ticaret savaşına bir nebze mola verilmesi Türkiye açısından önemli mesajlar. Dövizin ateşi söndü. Dünyada ticaret savaşlarına ara verildi. Ancak ticaret savaşları bize korumacılığı öğretti" dedi.