Zam yağmuruna hazır mısın Türkiye?

Yılbaşından itibaren zam yağmuru bizi bekliyor. Alınan bilgiye göre harç, vergi ve cezalara yüzde 15 zam gelecek

Bütçe açığını kapatmak isteyen hükümet, iğneden ipliğe kadar her şeye zam yapmaya hazırlanıyor. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, hükümet yılbaşından itibaren tüm vergi, ceza ve harçlara en az yüzde 15 oranında zam yapacak. Bazı ceza ve vergilerde bu oranın yüzde 22.5'a kadar yükselme ihtimali de var.



Geçtiğimiz günlerde Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 40 zam yapılacağı belirtilmişti. Gelen tepkiler üzerine bu zam oranının aşağıya çekileceği belirtilmiş ancak kesin bir oran açıklanmamıştı. Normalde de MTV ile birlikte trafik cezaları, harç, değerli kağıtlar gibi kalemler her yılın başında zamlanıyordu. Bunlara gelen zam oranı ise kasım ayında ekim ayının eflasyonunun açıklanmasıyla netleşiyordu. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 3.83 olmuştu. Ancak bu yıl bu oranın yüzde 15'e çıkacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Naci Ağbal da bunun sinyalini vermişti. Ağbal, MTV zammı hakkında konuşurken, 'zaten yüzde 15 artıracaktır' açıklamasını yapmıştı.



Hükümetin yüzde 50 artırma yetkisi var



Zam zam zam

Yeniden değerleme oranı, araç vergilerinden emlak vergisine, ehliyet harcından trafik cezalarına kadar hayatımızın hemen her alanını her yıl daha da pahalandıran otomatik bir zam mekanizması gibi çalışıyor. Hükümetin bu oranı yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi var. Bu yıl olağanüstü kaynak sıkıntısı yaşayan hükümetin bu yetkisini özellikle ceza ve benzeri uygulamalar için kullanmasından endişe ediliyor. Bu yetki kullanılırsa birçok ceza ve vergiye yüzde 22.5 oranında zam gelecek. MTV'den geri adım atılması nedeniyle ortaya çıkacak kaynak ihtiyacının bir bölümünün bu yolla karşılanması üzerinde duruluyor.Enflasyondaki duruma bakılırsa yeniden değerlendirme zamları 2018 yılında can yakacağa benziyor. Eğer bu oranlarda yapılırsa örneğin kırmızı ışıkta geçmek 206 TL'den 237 TL'ye kadar çıkacak. Eğer hükümet kendi hakkını da kullanırsa bu ceza 252 TL'ye kadar yükselecek.Telefondan alınan özel iletişim vergisi de artacak. Bu verginin de 47 TL'den 54 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Geçen yıl yüzde 1.9 zam alan emlak vergisinin de önümüzdeki sene en az yüzde 7.5 oranında zamlanması bekleniyor.Ehliyet harcının da 418 liradan, 481 liraya çıkması beklenirken, yere çöp atanlardan alınacak ceza ise 233 liraya yükselecek.Komşusunu rahatsız edene 969 lira ceza kesilirken, çevre temizlik vergisinin ise her 1 metreküp su tüketimi için 28 kuruştan 32 kuruşa çıkması bekleniyor.