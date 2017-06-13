Zaman, İTB'nin spekülatör değil gerçekçi olduğunu gösterdi

Geçen dönem açıkladıkları 313 bin ton üzüm rekoltesi tahmininin ardından İTB spekülatör olarak gösterilmiş ve çok ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak 300 bin ton rekolteye ulaşılmasıyla İTB'nin tahminlerinin ne kadar doğru olduğunun ortaya çıktığını belirten İTB Üyesi Mehmet Esmer, 'İTB'nin açıkladığı rekoltenin ne kadar doğru olduğunu geçen ay sonunda 300 bin ton rekolteye ulaşılınca görüldü. Bu ay sonu itibariyle ise 313 bin ton rekolteyi de geçeceğimizi öngörüyorum. İTB'ye haksız eleştiriler yapıldı ve spekülatör olarak gösterilmeye çalışıldık. Ancak zaman bizi haklı çıkardı' dedi

Ali Budak- İzmir Ticaret Borsası'nın (

Eleştiriler haksızdı

Üzümde rekolte ile ilgili Ağustos sonunda İTB önderliğinde bir rekolte heyete çıktığını ve üzümde 313 bin ton rekolte olabileceği tahmininin ilan edildiğini ifade eden Esmer, 'Bu ilandan sonra da ortalık ayağa kalktı. Üretici birliklerinden çok ciddi tepkiler geldi. Bazı çiftçi vekiller de bu konuda İTB'yi büyük eleştirilere tabi tutmuştu. Parti ayrımı gözetmeksizin bunların tamamı yapıldı. Bazı çevreler İzmir Ticaret Borsası'nı spekülatör olarak niteleyerek, 'Rekoltenin spekülatörlerin açıkladığı gibi 313 bin ton değil 180-200 bin ton civarında olacağını, kuru üzümün merkezinin Manisa olmasına rağmen başka illerdeki sorumsuz ticaret borsası yöneticileri rekolteyi yüzde 50 artırarak 313 bin ton olacağını açıklamıştır' tarzında bir açıklama yaparak, odamıza haksız eleştiriler yöneltti. İTB'nin açıklamış olduğu rekolte yerden yere vuruldu' dedi.

Yapılan haksızlık unutulmamalı

Yapılan eleştirileri ve bu eleştirilerle İzmir Ticaret Borsası'nın yerden yere vurmaya çalışılmasını büyük bir haksızlık olarak gördüğünü söyleyen Esmer, şunları söyledi: İTB'nin rekolte tahmini doğru ve hatta tahminlerin üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Rekolte sonucunu açıkladıktan sonra eleştiri almak için 24 saat bekledik. Ama kendi haklılığımızı beklemek için de 11 ay beklemek zorunda olduğumuzu o dönemde ki meclis toplantımızda belirtmiştik. 9 ay sonra İTB'nin haklılığı ortaya çıktı. İTB'nin açıkladığı rekoltenin doğru olduğu geçen ay sonu 300 bin ton rekolteye ulaşıldığında anlaşıldı. Bu ay sonu itibariyle 313 bin ton rekolteyi de geçebileceğimizi düşünüyorum. Borsamıza ciddi bir haksızlık yapıldı. Dolayısıyla bunlar unutulmamalı. Bunların bir cevabı kesinlikle olmalı.

'350 bin tona ulaşılabilir'

Sonunda rekolte sıkıntısından kurtulduklarını ve spekülatör olarak gösterilmelerinin ne kadar yanlış olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Esmer, 'TÜİK açıklamalarında tarım ürünlerinde artış bekleniyor. TÜİK rakamlarında baktığımızda üzümde yüzde 7'lik bir artış bekleniyor. Eğer ki yüzde 7'lik bir artış gerçekleşirse yani öngörülen artış olursa o zaman 350 bin ton ürüne ulaşılır. Bakanlık tarafından 350 bin tona yaklaşan bir rekolte açıklanırsa ortalığın ne olacağını düşünemiyorum. Böyle bir açıklama gelirse ciddi bir sıkıntı olur. Dolayısıyla bu rekolte çok önemli konu ve fiyatların rekolteyle çok önemli ilişkisi var. 1 dolar civarında giden bir üzüm piyasası var. Artık biz 1 dolara hammaddeye alışmak durumundayız' ifadelerini kullandı. - İzmir Ticaret Borsası'nın ( İTB ) daha önce yapmış olduğu, bölgede verim çağında bulunan 1 milyon 4 bin 440 dekar bağ sahasında hava şartlarının normal devam etmesi halinde, 313 bin 134 ton çekirdeksiz kuru üzüm üretileceği ve bölge genelinde kuru üzüm üretimine yönelik hasadın büyük çoğunluğunun 15-20 Ağustos itibariyle başlayacağının tahmin edildiği açıklaması ve rekolte tahminleri üretici birliklerinden büyük eleştiriler almıştı. İTB'nin yapmış olduğu rekolte tahminine haksız eleştiriler yapıldığını, borsayı spekülatör olarak gösterme yanlışına düşüldüğünü ve geçen zamanın kendilerini haklı çıkardığını belirten İzmir Ticaret Borsası Üyesi Mehmet Esmer, gelinen son noktada borsanın tahminlerinin ne kadar doğru olduğunu gördüklerini söyledi.Üzümde rekolte ile ilgili Ağustos sonunda İTB önderliğinde bir rekolte heyete çıktığını ve üzümde 313 bin ton rekolte olabileceği tahmininin ilan edildiğini ifade eden Esmer, 'Bu ilandan sonra da ortalık ayağa kalktı. Üretici birliklerinden çok ciddi tepkiler geldi. Bazı çiftçi vekiller de bu konuda İTB'yi büyük eleştirilere tabi tutmuştu. Parti ayrımı gözetmeksizin bunların tamamı yapıldı. Bazı çevreler İzmir Ticaret Borsası'nı spekülatör olarak niteleyerek, 'Rekoltenin spekülatörlerin açıkladığı gibi 313 bin ton değil 180-200 bin ton civarında olacağını, kuru üzümün merkezinin Manisa olmasına rağmen başka illerdeki sorumsuz ticaret borsası yöneticileri rekolteyi yüzde 50 artırarak 313 bin ton olacağını açıklamıştır' tarzında bir açıklama yaparak, odamıza haksız eleştiriler yöneltti. İTB'nin açıklamış olduğu rekolte yerden yere vuruldu' dedi.Yapılan eleştirileri ve bu eleştirilerle İzmir Ticaret Borsası'nın yerden yere vurmaya çalışılmasını büyük bir haksızlık olarak gördüğünü söyleyen Esmer, şunları söyledi: İTB'nin rekolte tahmini doğru ve hatta tahminlerin üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Rekolte sonucunu açıkladıktan sonra eleştiri almak için 24 saat bekledik. Ama kendi haklılığımızı beklemek için de 11 ay beklemek zorunda olduğumuzu o dönemde ki meclis toplantımızda belirtmiştik. 9 ay sonra İTB'nin haklılığı ortaya çıktı. İTB'nin açıkladığı rekoltenin doğru olduğu geçen ay sonu 300 bin ton rekolteye ulaşıldığında anlaşıldı. Bu ay sonu itibariyle 313 bin ton rekolteyi de geçebileceğimizi düşünüyorum. Borsamıza ciddi bir haksızlık yapıldı. Dolayısıyla bunlar unutulmamalı. Bunların bir cevabı kesinlikle olmalı.Sonunda rekolte sıkıntısından kurtulduklarını ve spekülatör olarak gösterilmelerinin ne kadar yanlış olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Esmer, 'TÜİK açıklamalarında tarım ürünlerinde artış bekleniyor. TÜİK rakamlarında baktığımızda üzümde yüzde 7'lik bir artış bekleniyor. Eğer ki yüzde 7'lik bir artış gerçekleşirse yani öngörülen artış olursa o zaman 350 bin ton ürüne ulaşılır. Bakanlık tarafından 350 bin tona yaklaşan bir rekolte açıklanırsa ortalığın ne olacağını düşünemiyorum. Böyle bir açıklama gelirse ciddi bir sıkıntı olur. Dolayısıyla bu rekolte çok önemli konu ve fiyatların rekolteyle çok önemli ilişkisi var. 1 dolar civarında giden bir üzüm piyasası var. Artık biz 1 dolara hammaddeye alışmak durumundayız' ifadelerini kullandı.