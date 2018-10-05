Zamlardan bira da nasibini aldı!

Ekonomide yaşanan son gelişmelerden bira da nasibini aldı. Yerli üretici bünyesindeki bira çeşitlerine zam yaptı. Yeni zamlarla birlikte teneke kutu bira fiyatı 8,75'ten 9'25'e çıktı

Zamlardan bira da nasibini aldı!
05 Ekim 2018 Cuma 10:40

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından artışın en az olduğu kalem alkollü içecekler olmuştu. Ancak ekonomide yaşanan gelişmeler biranın fiyatını değiştirdi. Yerli üretici firma bünyesindeki bira çeşitlerine zam yaptı. Yapılan bu zamla birlikte teneke kutu bira fiyatı 8,75’ten 9’25’e çıktı.

TEMMUZ AYINDA ZAMLANMIŞTI

Alkollü içeceklerin fiyatları, temmuz ayında Özel Tüketim Vergisi'nin yüzde 15,5 oranında artırılmasının ardından da zamlanmıştı.

Etiketler; #zam #biraya zam #ekonomi
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