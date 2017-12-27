Zenginler daha da zengin oldu!

Dünyadaki en zengin 500 kişinin 2017'de servetlerine 1 trilyon dolar daha eklediği bildirildi

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alan bilgilere göre, dünyanın en zengin 500 kişisinin, 27 Aralık 2016'da 4,4 trilyon dolar olan serveti dün itibarıyla (26 Aralık 2017) yüzde 23 artarak 5,3 trilyon dolara ulaştı



Geçen yıl her gün servetlerine 2,7 milyar dolar ekleyen "en zenginler" 2017 yılında 2016'da kazandıklarının 4 katından fazla kazandı.



ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 34,2 milyar dolarla servetini en fazla artıran kişi oldu ve 99,6 milyar dolar servete ulaştı. Bezos, 2013 yılından bu yana dünyanın en zengin kişisi olan Microsoft'un kurucusu, 91,3 milyar dolara sahip Bill Gates'in unvanını elinden aldı.



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