Zeybekci: 2018’de teşviklerle dünyaya varız diyeceğiz

Ege Bölgesi’ne gelmekten ve İzmir’de bu tarz toplantıların düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Zeybekci, ‘2018’de dünyada en iyi teşvikleri ortaya koyacağız. Bu Türkiye’nin gelişen dünyaya vermiş olduğu cevaptır, ben de varım demektir’ dedi

Ali Budak- Eximbank’ın 2017 değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerinin açıklandığı toplantı Swissotel’de gerçekleşti. Toplantıya

‘Dünyaya ben de varım diyoruz’

Ekonomi Bakanlığı olarak yüksek teknoloji yatırımların desteklenmesi, üretim ve ihracatın desteklenmesi için projeler yaptıklarını açıklayan Zeybekci, ‘2018’de dünyada en iyi teşvikleri ortaya koyacağız. Bu Türkiye’nin gelişen dünyaya vermiş olduğu cevaptır, ben de varım demektir. Bu proje cari açık verdiğimiz bir çok alanda haberleşme, enerji, ulaşım teknolojileri, metoloji, petrokimya, tarım gibi alanlarda global devleri yaratma projesi. 2017’de bununla ilgili ilk çıkışımızı hedefledik ama bu ay sonuna kadar bitireceğiz. 80 milyar lira yatırım yapacağız. Teknolojiye dönük yatırımlarımızı artıracağız’ dedi.

İhracatta da üretime dayalı büyüyeceğiz

Tarım, tekstil ve tasarım alanında istenilen rakamların elde edilemediğine dikkat çeken Zeybekci, şöyle devam etti: Makine teknolojilerinde buna müsaade etmeyeceğiz. Solar, güneş ve rüzgarda teknolojileri üretme anlamında önümüzdeki süreci fırsat olarak değerlendireceğiz. Savunma sanayi gibi proje ve desteklerimiz devreye alınacak. Yüzde 6 ortalama hedefi ile büyüme hedefimizi sürdürebilir bir şekilde devam ettireceğiz. En önemli anahtarımız ise ihracat. İhracata üretime dayalı büyümeyi hayata geçireceğiz.

İhracata dayalı büyüyeceğiz

‘2016’da başlattığımız büyüme seferberliğine 2017 yılında 153 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduk’ diyen Zeybekçi, ‘2017 yılını 157,1 milyon dolar olarak tamamladık. Türkiye destanının yazılmasında üretim sektörümüz, imalat sanayimiz ve ihracatçılarımıza milletim adına teşekkür ediyorum. 2012’den bu yana ilk defa büyümeyi iki haneli kapattık. Ocak sonu açıklayacağız ama 2018’de her ay rekor kıracağız. 156,6 milyar dolar aşıldığı ve ay sonu bu rakamların üst seviyelerde olacak. İhracatlarımız 2018’de 170 milyar doları geçecek. Ateş çemberi ortasındaki Türkiye, Avrupa’ya ihracatını ortalama ihracatın üzerinde kapadı. Bu artışı artık teşviklerle beraber devam ettirmek istiyoruz. 2018 hedeflerimiz daha büyük. Bu ortamda bizim için Eximbank’a özen gösteriyoruz. Türkiye bu süreci başarı şekilde tamamlaması için sermaye desteği, kredi, güven ve garanti vermemiz lazım. Bunun içinde ihracat ve yatırım gerekiyor. Türkiye büyüyecek ama büyürken üretime dayalı ihracatla büyüyecek’ diye konuştu.

‘Eximbank’ın 2018 hedefi 1 numara olmak’

Eximbank’ın ihracatcının yanında olması ve dünya ortalaması üzerinde destek vermesi gerektiğini belirten Zeybekçi, şöyle devam etti: Eximbank, 2017 yılında dünyada 2 numaralı olma hedefini tutturdu. Dünya Eximbankları içinde kararlı bir şekilde istediğimiz yere geldik. Hedef 1 numara olmak. 2017 yılı sadece Türk ihracatının sıçrama yılı değil, Eximbank içinde sıçrama yılı. Finansal desteği dolar bazında yüzde 19 oranında artırdık. Hedef 15 bin ihracatçıyı Eximbank müşterisi yapmak. Eximbank’ın muhatabı yüzde 60 KOBİ. Yurt dışında ihracat yapan firmalara da beraber olduğumuzu söyledik. Yurtdışındaki ihracatçılarımıza, o ülkelerdeki Eximbanklar hangi oranda faizle veriyorsa, o ülkedeki alıcılara o oranda faiz verdik. Müteaathhitlerimize gittikleri ülkelerdeki projeler için proje kredisi verdik. Türk müteahhitleri de şu anda dünyada ikinci sırada ve 360 milyar doların üzerinde proje gerçekleştiriyorlar.

‘Teşviklerle dünyadaki iddiamızı koruyacağız’

Türkiye’nin dünyanın Ege’si olduğunu ifade eden Zeybekci, ‘Türkiye, geleceğe umutla bakıyor. Bunun sonucunu da 3. çeyrek ortalamasıyla yüzde 7,4 büyüyerek alan bir ülke. OECD ülkeleri arasında Türkiye bir numara oldu. Biz pozitif bakış açısıyla bakarak sözümü tuttuk. Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme oranını yeniden revize etti ve yüzde 6,7‘ye çıkardı. Pozitif anlamda dediğimiz her şey gerçekleşti ve dediğimiz devam edecek. Dünyada çok az ülke 3. çeyrekte çift haneli büyümeyi gördü. 2017’de parasal değer olarak yüzde 81 artış yakaladık ve yüzde 60’ın üzerinde istihdam sağladık. 2018’de de teşviklerle beraber iddiamızı koruyacağız’ diye konuştu.

5 yıl içinde e-ticaret dünya ticaretinin yüzde 50’sini oluşturacak

Dünyanın ekonomik denkleminin yeniden değiştiği, yönetim formasyonlarının yeniden yazıldığı bir dönemden geçtiğini söyleyen Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı: Ticaretin kurallarının yeniden değiştiğini görüyoruz. Dünya yeniden yapılanıyor. 20 sene sonra oluşacak dünyanın silüeti ortaya çıkıyor. Ürün satma, teslim etme ve ürün bedelleri ödeme noktasında radikal değişikler olacak. Dünya ticaretinin yüzde 50’si 5 yıl sonra e-ticaret üzerinden yapılmaya başlanacak. Dünyada ihracat yöntemleri değişecek. Tüketim aynı şekilde devam ederken, üreticinin doğrudan tüketiciye teslim yöntemleri değişecek. Eximbank’ın 2017 değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerinin açıklandığı toplantı Swissotel’de gerçekleşti. Toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Sabri Ünlütürk, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım katıldı.Ekonomi Bakanlığı olarak yüksek teknoloji yatırımların desteklenmesi, üretim ve ihracatın desteklenmesi için projeler yaptıklarını açıklayan Zeybekci, ‘2018’de dünyada en iyi teşvikleri ortaya koyacağız. Bu Türkiye’nin gelişen dünyaya vermiş olduğu cevaptır, ben de varım demektir. Bu proje cari açık verdiğimiz bir çok alanda haberleşme, enerji, ulaşım teknolojileri, metoloji, petrokimya, tarım gibi alanlarda global devleri yaratma projesi. 2017’de bununla ilgili ilk çıkışımızı hedefledik ama bu ay sonuna kadar bitireceğiz. 80 milyar lira yatırım yapacağız. Teknolojiye dönük yatırımlarımızı artıracağız’ dedi.Tarım, tekstil ve tasarım alanında istenilen rakamların elde edilemediğine dikkat çeken Zeybekci, şöyle devam etti: Makine teknolojilerinde buna müsaade etmeyeceğiz. Solar, güneş ve rüzgarda teknolojileri üretme anlamında önümüzdeki süreci fırsat olarak değerlendireceğiz. Savunma sanayi gibi proje ve desteklerimiz devreye alınacak. Yüzde 6 ortalama hedefi ile büyüme hedefimizi sürdürebilir bir şekilde devam ettireceğiz. En önemli anahtarımız ise ihracat. İhracata üretime dayalı büyümeyi hayata geçireceğiz.‘2016’da başlattığımız büyüme seferberliğine 2017 yılında 153 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduk’ diyen Zeybekçi, ‘2017 yılını 157,1 milyon dolar olarak tamamladık. Türkiye destanının yazılmasında üretim sektörümüz, imalat sanayimiz ve ihracatçılarımıza milletim adına teşekkür ediyorum. 2012’den bu yana ilk defa büyümeyi iki haneli kapattık. Ocak sonu açıklayacağız ama 2018’de her ay rekor kıracağız. 156,6 milyar dolar aşıldığı ve ay sonu bu rakamların üst seviyelerde olacak. İhracatlarımız 2018’de 170 milyar doları geçecek. Ateş çemberi ortasındaki Türkiye, Avrupa’ya ihracatını ortalama ihracatın üzerinde kapadı. Bu artışı artık teşviklerle beraber devam ettirmek istiyoruz. 2018 hedeflerimiz daha büyük. Bu ortamda bizim için Eximbank’a özen gösteriyoruz. Türkiye bu süreci başarı şekilde tamamlaması için sermaye desteği, kredi, güven ve garanti vermemiz lazım. Bunun içinde ihracat ve yatırım gerekiyor. Türkiye büyüyecek ama büyürken üretime dayalı ihracatla büyüyecek’ diye konuştu.Eximbank’ın ihracatcının yanında olması ve dünya ortalaması üzerinde destek vermesi gerektiğini belirten Zeybekçi, şöyle devam etti: Eximbank, 2017 yılında dünyada 2 numaralı olma hedefini tutturdu. Dünya Eximbankları içinde kararlı bir şekilde istediğimiz yere geldik. Hedef 1 numara olmak. 2017 yılı sadece Türk ihracatının sıçrama yılı değil, Eximbank içinde sıçrama yılı. Finansal desteği dolar bazında yüzde 19 oranında artırdık. Hedef 15 bin ihracatçıyı Eximbank müşterisi yapmak. Eximbank’ın muhatabı yüzde 60 KOBİ. Yurt dışında ihracat yapan firmalara da beraber olduğumuzu söyledik. Yurtdışındaki ihracatçılarımıza, o ülkelerdeki Eximbanklar hangi oranda faizle veriyorsa, o ülkedeki alıcılara o oranda faiz verdik. Müteaathhitlerimize gittikleri ülkelerdeki projeler için proje kredisi verdik. Türk müteahhitleri de şu anda dünyada ikinci sırada ve 360 milyar doların üzerinde proje gerçekleştiriyorlar.Türkiye’nin dünyanın Ege’si olduğunu ifade eden Zeybekci, ‘Türkiye, geleceğe umutla bakıyor. Bunun sonucunu da 3. çeyrek ortalamasıyla yüzde 7,4 büyüyerek alan bir ülke. OECD ülkeleri arasında Türkiye bir numara oldu. Biz pozitif bakış açısıyla bakarak sözümü tuttuk. Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme oranını yeniden revize etti ve yüzde 6,7‘ye çıkardı. Pozitif anlamda dediğimiz her şey gerçekleşti ve dediğimiz devam edecek. Dünyada çok az ülke 3. çeyrekte çift haneli büyümeyi gördü. 2017’de parasal değer olarak yüzde 81 artış yakaladık ve yüzde 60’ın üzerinde istihdam sağladık. 2018’de de teşviklerle beraber iddiamızı koruyacağız’ diye konuştu.Dünyanın ekonomik denkleminin yeniden değiştiği, yönetim formasyonlarının yeniden yazıldığı bir dönemden geçtiğini söyleyen Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı: Ticaretin kurallarının yeniden değiştiğini görüyoruz. Dünya yeniden yapılanıyor. 20 sene sonra oluşacak dünyanın silüeti ortaya çıkıyor. Ürün satma, teslim etme ve ürün bedelleri ödeme noktasında radikal değişikler olacak. Dünya ticaretinin yüzde 50’si 5 yıl sonra e-ticaret üzerinden yapılmaya başlanacak. Dünyada ihracat yöntemleri değişecek. Tüketim aynı şekilde devam ederken, üreticinin doğrudan tüketiciye teslim yöntemleri değişecek.